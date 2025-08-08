Camini : deux mois de créations artistiques dans les villages corses

La 4ᵉ édition de Camini s’ouvre ce vendredi 8 août à Guarguale. Pendant près de deux mois, ce festival pluridisciplinaire fera escale dans six villages de l’île, mêlant théâtre, musique, arts plastiques et cuisine, avec pour ambition de rapprocher artistes et habitants dans des territoires souvent éloignés des circuits culturels. « Camini est un festival gratuit ayant pour objectif de proposer une programmation artistique à la fois exigeante et variée dans les territoires reculés de l’île, souvent dépourvus de programmation et d’équipements culturels, d’aller à la rencontre des publics qui ne croisent que trop peu souvent la route des artistes », explique Olivier Bertholet, responsable de l’association Art & Noces Troubles, organisatrice de l’évènement. Cette année encore, chaque étape proposera un temps de création in situ, ouvert à tous, afin de favoriser échanges et participation des habitants.



Le parcours débutera à Guarguale les 8, 9 et 10 août avec le comédien Xavier Tavera, qui animera lectures musicales et initiations à la lecture publique. Suivra Rennu du 22 au 24 août, où la plasticienne Linda Calderon investira la recyclerie associative Sipofà pour un travail de création collective autour d’objets délaissés, présenté lors d’un vernissage le 26 août.



À Olmu, du 29 au 31 août, le metteur en scène Paul-Alexandre Fortini mènera un projet autour des notions de deuil et de mémoire, en recueillant des témoignages qui seront restitués lors d’une lecture publique. Santa Lucia di Tallà accueillera, du 5 au 7 septembre, le quatuor Tempvs fvgit pour un travail participatif sur la polyphonie.



Les 12, 13 et 14 septembre, Ariventosa recevra le musicien et cuisinier Cencio, qui proposera balades botaniques, ateliers culinaires et spuntinu musical. Enfin, Vignale clôturera le festival du 26 au 28 septembre avec le duo Unsünd Music, qui mêlera musique, littérature et échanges avec les habitants autour de leur prochain album.

