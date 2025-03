Calvi : un incendie détruit le bar d’un restaurant de plage

Un incendie s’est déclaré ce mardi 11 mars, vers 5 heures, dans le restaurant de plage "Octopussy" à Calvi. Le feu a entièrement détruit la partie bar de l’établissement, un local d’environ 40 m², ainsi que le matériel de terrasse stocké sur place.

Les pompiers de Haute-Corse ont mobilisé plusieurs engins, dont un camion-citerne grande capacité et un fourgon pompe-tonne, pour maîtriser les flammes. L’intervention s’est achevée à 7h30.

Les causes du sinistre restent à déterminer. Une enquête pour u chef de destruction par un moyen dangereux, "a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Calvi" a indiqué Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia.