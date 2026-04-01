Calvi : le Challenge Dominique Rutily, entre mémoire, jeunesse et passion du football

L’édition 2026 du challenge calvais revêtait une dimension particulière cette année. Trente ans après la disparition de Dominique Rutily, ancien président du FC Calvi, et quelques mois après celle de Roland Courbis, figure proche du club, l’émotion était palpable lors de la remise des trophées. « C’est une année particulière, marquée par les 30 ans de la disparition de Dominique et celle de Roland. Ce challenge, au-delà du jeu, porte une vraie transmission vers la jeunesse », a rappelé Didier Bicchieray, fondateur du tournoi en 2002.



À ses côtés, la famille Rutily, les proches, mais aussi toute la communauté du football balanin, réunis pour perpétuer une mémoire vivante. « Dominique était notre président, mais surtout notre ami. Vingt-quatre ans après la création du challenge, nous sommes toujours là pour lui rendre hommage », a-t-il poursuivi, saluant également l’engagement du FC Balagne, des bénévoles et des partenaires, « sans qui rien ne serait possible ».

Sur le terrain, le niveau était au rendez-vous avec 32 équipes engagées, dont plusieurs clubs professionnels venus du continent comme l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco, Pau ou encore Rodez, aux côtés des formations corses. « C’est sans doute l’un des plus anciens tournois de jeunes en Corse. Cela prouve la volonté de le faire perdurer comme un rendez-vous majeur », a souligné Ange Santini, le maire de Calvi, évoquant « trois jours magnifiques » et saluant « le travail de toute une année » des organisateurs.

Au-delà des résultats, c’est l’esprit du tournoi qui a marqué les esprits. Anthony Rutily, fils de Dominique et organisateur, n’a pas caché son émotion. « Il y avait une saveur particulière cette année. On a réussi à faire vivre les valeurs de mon père : le partage, la bienveillance, et la transmission autour du football ». Il insiste aussi sur l’importance du collectif. « Les bénévoles sont la clé. On ne voit que trois jours, mais le travail commence dès la semaine suivante pour préparer l’édition suivante ».

Côté sportif, la compétition a offert de belles rencontres et une surprise de taille. L’équipe de Biguglia s’est imposée face à l’Olympique de Marseille en finale, une performance qui n’était plus arrivée depuis plusieurs années. Une victoire symbolique, saluée par le public et les organisateurs.

Les récompenses individuelles ont également mis en lumière les talents du tournoi, avec notamment un meilleur buteur auteur de 16 réalisations, un joueur de l’OM distingué comme meilleur joueur, et un prix du fair-play venant rappeler que l’esprit sportif reste au cœur de l’événement.





Au moment de conclure, tous avaient déjà les yeux tournés vers l’avenir. « Le rendez-vous est pris pour la 25e édition. On fera encore plus grand », a lancé Anthony Rutily, sous les applaudissements.

Plus qu’un tournoi, le Challenge Dominique Rutily s’impose comme un moment de transmission, de mémoire et de passion, où le football devient un lien entre générations, fidèle à l’esprit de celui dont il porte le nom.

