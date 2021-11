Calvi : la nouvelle maison médicale Alain Charles Astolfi inaugurée

Ce samedi 20 novembre, la maison médicale de Calvi a été inaugurée et porte aujourd'hui officiellement le nom d'Al ain Charles Astolfi, médecin urgentiste du centre-hospitalier de Calvi-Balagne et médecin Colonel du 2° REP, disparu subitement il y a deux ans. C'est donc en présence de sa famille, notamment sa sœur Elodie, sa nièce et son neveu, des élus locaux, des autorités militaires, amis et personnel médical que la plaque a été dévoilée. "Aujourd’hui, au-delà de l'inauguration, c'est la mémoire de notre regretté ami et compagnon de route, Alain Charles Astolfi que nous honorons" a débuté le maire Ange Santini qui a rapidement laissé la parole à Elodie Astolfi, la sœur d'Alain Charles Astolfi : "Je suis si émue aujourd'hui. C'est un événement extraordinaire qui rend hommage à la mémoire de mon pauvre frère Alain Charles. Il le méritait. Il était toujours là pour les autres. Je remercie le maire du fond du cœur" confiait-elle la voix tremblante d'émotion."La ville de Calvi est fière de pouvoir disposer de ces bâtiment communaux. Lorsque la mairie s’est rendue compte que nous allions entrer dans un désert médical, que l’on connaît aussi ailleurs, la seule solution était donc de construire une maison médicale" a précisé le maire.Le bâtiment est constitué de 4 cabinets médicaux, une salle d’attente, un pôle accueil administratif, des sanitaires, une salle de repos et un logement pour le médecin remplaçant. Récemment agrandie, l’extension s’est achevée en avril 2021.Le coût total de l’opération s'élève à 595 000 € HT avec la participation de la CdC pour un montant de 297 500€( 50%), de la commune: 119 000 €. ( 20%) et de l'Etat 178 500€ (30 %).