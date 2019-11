Calvi : challenge cycliste, kermesse et concert au profit du Téléthon

Kermesse samedi 23 novembre, parking de la Gare Calvi



Organisée par l'Amicale des Pompiers de Calvi, le Corsica Machja Triathlon et l'association des Parents d'élèves de Calvi, cette kermesse débutera à le samedi 23 novembre à 15 heures et sera suivie à 18 heures d'une Marche au profit de l'école primaire de Calvi (5€) et à 20 heures d'un concert au profit du Téléthon.

Buvette et restauration sur place.



Challenge cycliste de 270 kms avec les pompiers entre Calvi - Bastia le 30 novembre



Toujours au profit du Téléthon, à l'initiative du SIS 2B et en fil rouge, les pompiers se mobilisent en organisant le samedi 30 novembre un challenge cycliste qui partita du Centre d'Incendie et de Secours de Calvi à 5 du matin, pour un périple de 270 kms à travers le Département de Haute-Corse, en passant par 11 casernes de pompiers et plusieurs étapes pour récolter des dons.

L'arrivée est prévue en début de soirée au Centre de Secours Principal de Calvi.