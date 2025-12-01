Calvi célèbre A Festa di a Nazione ce 7 décembre

Une veillée pour célébrer l’histoire et soutenir la jeunesse



Le collectif Inseme si pò , qui réunit de nombreuses associations locales, propose une veillée « Supa Corsa è Canti » placée sous le signe du partage, de l’identité et de la convivialité. Autour d’un grand feu qui illuminera la place Santa Maria Maiò à partir de 18h30, tandis que les participants pourront déguster soupe corse, figatellu, migliaccioli, torta, châtaignes grillées et mandarines, le tout accompagné de chants improvisés en version acoustique.

L’ensemble des bénéfices sera reversé aux écoles primaires et au collège de Calvi afin de soutenir leurs projets pédagogiques.



Un temps fort de la Festa di a Nazione

La date du 7 décembre, choisie à la veille du 8 décembre, s’inscrit dans une volonté de renouer avec les traditions locales autour de la Festa di a Nazione.

Cette année, la veillée prend également une dimension particulière puisqu’elle s’inscrit dans la commémoration du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli.

Plusieurs associations se sont unies autour de ce projet.

« L’association des parents d’élèves du collège, celle du primaire, l’association Semper Fidelis, ainsi que d’autres structures engagées dans la vie culturelle et citoyenne. Des chanteurs habitués à interpréter des chants traditionnels ont également été sollicités » indique Jérôme Sévéon.



Remettre l’histoire et la jeunesse au centre de Calvi

Coordinateur de l’événement, Jérôme Sévéon insiste sur le sens profond de cette veillée. « L’idée, avec l’abbé, le collège et les associations de parents d’élèves, c’est de remettre dans la lumière le 8 décembre à Calvi. Comme il y a déjà beaucoup de manifestations à cette période, notamment à Lisula depuis de nombreuses années, nous avons choisi le 7 pour organiser cette veillée, dans la continuité de ce qui a été fait en 2022 et 2023».



L’événement repose aussi sur l’envie de transmettre

« La volonté, c’est d’animer la ville toute l’année, de faire profiter la jeunesse, mais aussi de remettre au centre de Calvi l’histoire, la culture et tous nos patrimoines. Peut-être que Calvi est une des villes où on en a le plus besoin, se raccrocher à notre histoire, à nos valeurs, à ce qui fait la spécificité de notre territoire».



Enfin, il rappelle l’objectif solidaire

« Tous les bénéfices seront reversés aux écoles primaires et au collège, pour les projets qu’ils souhaitent porter».



Une veillée ouverte à tous

Calvais, habitants de la microrégion, visiteurs… Ce rendez-vous se veut inclusif et fédérateur. « V’aspittemu numarosi, ch’inseme si pò ! »



Le programme de la soirée

17h30 : Allumage du feu et cérémonie religieuse (rosaire et sacrement de l’Immaculée Conception), animée par la paroisse et les enfants de l’aumônerie