Calvi : Core in fronte vent debout contre l'inflation du prix de l'immobilier

Ce terrain vendu à prix d’or n’est pas le seul en Corse. C’est ce que veux mettre en exergue Core in fronte. Un problème d’ordre général qui touche l’ensemble de l’île : l’inflation du prix de l’immobilier. « En Balagne, un logement sur deux est une résidence secondaire. Les prix augmentent et l’achat n’est accessible qu’à une population financièrement aisée, avec des moyens bien supérieurs à ceux de notre jeunesse insulaire qui n’arrive plus à acquérir du foncier » poursuit Pierre-François Bascoul. La parution de l’annonce sur le site des agences Stéphane Plaza était l’occasion rêvée pour une opération de communication. Pour Pierre-François Bascoul « bien sûr qu’il y a d’autres terrains à des prix exorbitants mais celui-ci nous permettait d’avoir des retombées médiatiques plus importantes ».



Communiquer. C’est là l’essentiel de la stratégie de Core in fronte qui appelle à « une prise de conscience globale avec un projet politique ». Pour eux, il faut impérativement se pencher sur la possibilité d’instaurer un permis de louer permettant de lutter contre « la pandémie Airbnb » et un statut de résident, une de leur proposition politique phare.