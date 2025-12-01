Calvi : carton plein pour le traditionnel loto des pompiers

Sous la houlette du président Pierre Agostini et de son équipe, les participants ont été accueillis avec l’hospitalité qui caractérise ces hommes et femmes dévoués à la sécurité de tous. Ce grand moment annuel de partage et de détente a permis de réunir plus de 300 personnes autour d’une cause noble : soutenir les activités sociales et d’entraide des sapeurs-pompiers calvais tout au long de l’année.





Des lots généreux pour une après-midi réussie

Le loto a mis en jeu de nombreux lots attractifs, faisant le bonheur des participants. Parmi les lots proposés figuraient une cave à vin, une belle télévision et 1 000 € de bons de voyage. Ces récompenses ont ajouté une touche d’excitation à cette après-midi déjà riche en émotions. Une petite restauration aux desserts appétissants et des boissons réconfortantes a été appréciées par tous, habitués ou nouveaux venus, venus spécialement pour soutenir cette cause chère au cœur des Calvais et balanins.





Un événement rendu possible grâce à la générosité de tous

Les organisateurs ont tenu à remercier chaleureusement le SIS 2B pour les autorisations, les services techniques de la municipalité de Calvi ainsi que tous les généreux donateurs et commerçants de Balagne. Leur soutien a permis de donner du sens à cette manifestation et d’assurer son succès. Ce loto est bien plus qu’un simple jeu : c’est un moment de solidarité et de reconnaissance envers ceux qui veillent quotidiennement sur la sécurité des populations.





Un rendez-vous incontournable pour les Calvais

Ce loto des sapeurs-pompiers de Calvi est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants de la région. Il incarne l’esprit de communauté et de soutien mutuel qui anime les Calvais. Une fois encore, cette édition a prouvé que les valeurs de partage et d’entraide sont bien vivantes à Calvi, grâce à l’engagement sans faille des sapeurs-pompiers et à la générosité de tous ceux qui contribuent à la réussite de cet événement.

