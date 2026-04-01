Brando : Une sensibilisation à la marche active à Erbalunga

« Ce challenge vise à promouvoir la pratique régulière de la marche et parallèlement la découverte du patrimoine local, l’inclusion et le respect de l’environnement » explique Joël Raffali, directeur du Comité Territorial Sports pour Tous Corse qui organise ce samedi à Erbalunga une séance de marche active dans le cadre de l'opération « A sfida spassighjata paisane- Scontri trà Storia è Patrimoniu ».





« Elle a été initiée en automne dernier avec une première journée à Linguizzetta et se poursuit depuis dans une douzaine de communes à ce jour ». Le Comité Territorial Sport pour Tous, créé en 2013 a pour mission de favoriser le mieux-être de tous par la pratique d’activités physiques ou sportives de loisir.



Et parmi ces activités, la marche active, activité ouverte à tous les marcheurs, valides ou en situation de handicap. En tête de la marche, un animateur rompu aux activités de plein-air : Dumè Fazi, guide conférencier et accompagnateur en montagne. « Les bienfaits de la marche active sont nombreux » énumère-t-il.



« Elle stimule le système cardio-respiratoire, améliore la capacité à fournir un effort sur la durée. Elle sollicite principalement les jambes, les fessiers et les abdominaux, mais aussi les bras grâce au balancement actif, ce qui renforce et tonifie l'ensemble du corps ».



Ce challenge inter-village très convivial remporte un grand succès dans le rural et se fait en partenariat avec la Collectivité de Corse et la DRAJE. Ce samedi 25 avril, il fait étape dans le Cap Corse, à Erbalonga. Entrée libre – ouvert à tous !





Au programme

(RDV à 9h à la salle des fêtes du village)

-Initiation à la marche active et aux bâtons

-Animation encadrée par un professionnel

-Balade guidée en nature

-Échanges et convivialité

Une manifestation ouverte à tous, sportifs ou débutants, seul ou en famille, jeune ou senior.

