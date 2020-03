Borgo : Pleine réussite pour "La Lycéenne"

«Cette manifestation est une relance pour l'activité des filles, un des axes de développement de l'UNSS» expliquait sur place Joëlle Le Mouellic, directrice de l’UNSS pour la Haute-Corse et organisatrice de cette journée. «Sont réunies aujourd’hui près de 300 jeunes filles de 14 à 18 ans des établissements scolaire d’Ajaccio, Bastia, Balagne, Biguglia, Bonifacio, Cervione, Corte, Lucciana et Porto Vecchio ». Tout au long de cette journée les jeunes filles ont pu découvrir 21 ateliers sportifs et d'informations afin de les sensibiliser aux bienfaits de la pratique sportive mais pas que: Squash, tennis, rugby, football, footgolf, karaté, escalade, cross fit, basket, gymnastique acro tramploline, afro dance, handisport, bio mimétisme, nutrition du sportif, sexualité et contraception, atelier écoresponsable, atelier sur l’environnement marin et pollution, atelier la femme et le sport, addiction et parcours alcoolémie, histoire des JO, violences faites aux femmes, rencontre avec les jeunes ambassadeurs sportifs de la CdC sur le thème du sport de Haut Niveau et la persévérance. La manifestation était encadrée par des élèves du Lycée Jean Nicoli de Bastia avec une classe ARCU (accueil) et deux classes de Sécurité, huit étudiants Staps de Corte, des enseignants, des membres de la Ligue Corse de Football et d'associations. Cet événement était aussi placé sur la thématique éco-solidaire, puisque l'on demandait à chaque jeune fille de venir avec un vêtement de sport qui serait ensuite remis à l'association OPRA de Lupino, dans le cadre de l’opération «Tout le monde à droit à une nouvelle vie, même ton vêtement de sport ». Au total 600 vêtements et chaussures ont été récoltés.

La journée s’est clôturée par une color run, une course très colorée où le plaisir, la rencontre, l’émotion et le partage ont pris le pas sur la performance, et un flashmob organisé par les danseuses du Lycée de Giocante de Casabianca de Bastia.

« Je pratique le judo en club, mais cette journée m’a permis de découvrir et de pratiquer de nouvelles activités comme l’escalade ou le squash » soulignait Lelia du collège St Joseph. «Je ne fais pas de sport, mais ça m’a donné envie » expliquait de son coté Laetitia de Porto Vecchio. «On a pu discuter des conditions de la femme, de la contraception, s’informer sur les droits des femmes. C’était très utile » déclarait de son coté Virginie de Calvi. «Avec ma classe on a pu rencontrer des sportifs de haut niveau comme Alexandra Ferracci qui nous a expliqué son parcours, c’était super intéressant » ajoutait Vanina du collège de Lucciana. Cette manifestation a vu la présence de nombreuses personnalités comme Nathalie Grand, directrice nationale adjointe de l’UNSS, Christian Mendivé, directeur académique des services de l' éducation nationale de Haute-Corse, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse et des sports, Jacques Kremer, directeur service régional UNSS Corse, Pierre Arrieumerlou, inspecteur de la jeunesse et des sports, Alain Constantini, IPR EPS, Toussainte Battesti, IPR EVC…Une vraie réussite en tout cas dans la joie et la convivialité !