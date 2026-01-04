Borgo : Le lycée agricole vous invite à son « Village du vivant »

On peut citer un atelier de multiplication des végétaux en pépinière (semis et bouturage), découverte des cultures en pleine terre, atelier autour des produits AOP, atelier de physique-chimie consacré à la durabilité des sols, à la qualité des produits alimentaires et à l’image scientifique, atelier intelligence artificielle, atelier Erasmus et langue et culture corse et atelier de dégustation pour découvrir les labels agricoles (miel, brocciu, vins, huile d’olive) avec une analyse sensorielle proposée par l’Association des sommeliers de Corse

Émilie Ceccarelli – Point Accueil Installation

Diane Vernet-Cristiani – Chambre d’agriculture

Victoria Pietri – technicienne ovine à l’ODARC

Élodie Durizi – exploitante agricole

Mélanie Ducros – floricultrice

Caroline Acquaviva – éleveuse ovine et caprine

Marie Citti – exploitante agricole

Emmanuelle Reggeti – éleveuse porcine et formatrice

« Nous avons intitulé notre journée portes ouvertes « Le village du vivant » car toutes nos formations, qu'elles soient dans le secteur des services, qu'elles soient dans le secteur agricole de production, qu'elles soient dans le secteur de l'environnement, ont pour sujet la matière vivante » explique Claude Albertini, le directeur du Campus Corsic’Agri (lycée agricole) de Borgo. « Le but premier, c'est d'informer, d'informer les jeunes, d'informer les familles, de leur permettre de découvrir notre bel établissement qui s'étend sur 40 hectares, qui dispose d’un parc paysager, avec un cadre de vie assez exceptionnel, à un quart d'heure de Bastia, en pleine campagne, en pleine nature. On est donc bien dans le domaine du vivant ».Lors de cette journée ce sont les élèves eux-mêmes qui guideront les futurs élèves, les familles, le public en général, leur faisant visiter les locaux techniques, les ateliers professionnels, les salles de cours, l'internat … Les visiteurs pourront rencontrer les élèves mais aussi les équipes pédagogiques, échanger sur les parcours possibles dans les filières agricoles, environnementales et des services, découvrir la diversité des formations proposées par l’enseignement agricole, du CAP au BTS, dans les domaines de l’élevage, de l’aménagement paysager, des services aux personnes, du végétal et des sciences du vivant. Le campus accueille les élèves après la troisième, des lycéens en formation générale, technologique ou professionnelle, des apprentis, des adultes en formation continue. L’enseignement agricole repose sur une logique de progression. Les formations valorisent le travail, l’acquisition de savoir-faire et la capacité à évoluer. Les élèves développent des compétences techniques liées à l’agriculture, à l’environnement et aux services.« Ce qu'on veut montrer, c'est la réalité des métiers. Mais montrer la réalité des métiers quand on n'est pas dans les entreprises, ce n'est pas toujours facile. On va donc créer des micro-ateliers pour chacune des filières et des démonstrations » indique C. Albertini. Au programme donc découverte des soins et manipulations des agnelles, démonstrations de contention et de purge à 10h30, 14h00 et 16h00, démonstrations de parage d’onglons à 11h30 et 15h00, démonstration de fabrication de brocciu et présentation de la filière AOP Mele di CorsicaLes visiteurs pourront également participer à des ateliers liés aux productions végétales ou découvrir les dimensions scientifiques des formations.Un chantier d’aménagement paysager permettra d’observer la rénovation d’un ponton en bois, la taille de bambous et la plantation de végétaux. Un espace présentera les agroéquipements utilisés par les élèves dans le cadre de leurs formations. Le campus présentera également un travail pédagogique réalisé à partir de l’ouvrage botanique du XVIIIᵉ siècle Phytanthoza-iconographia, consacré à l’iconographie des vergers arboricoles.A 10h30, une table ronde réunira plusieurs professionnels du secteur agricole autour du thème : « Le rôle et la place des femmes dans l’agriculture d’aujourd’hui ». Agricultrices, techniciennes et responsables professionnelles* partageront leur parcours et leur expérience des métiers agricoles. « Cette table ronde mettra en avant le rôle des femmes en agriculture, mais surtout sur des parcours de réussite. Des femmes, anciennes élèves, anciennes stagiaires, anciennes apprenties viendront témoigner, faire part de leur expérience et donc montrer que les femmes ont toute leur place dans l'agriculture corse. Et pas simplement en tant qu'exploitantes, mais en tant que techniciennes, en tant qu'ingénieures, en tant que responsables de structures» souligne Claude Albertini qui nous annonce en scoop un projet de bachelors. « C’est une nouvelle formation qui a été créée par le ministère de l'agriculture et qu'on espère ouvrir à la rentrée 2027, en partenariat avec l'école d'ingénieurs de l'Université de Corse, l'école Polytechnique. Cette formation constituera une passerelle entre le niveau BTS, le Bac plus 2, et l'entrée en école d'ingénieur qui se fait à Bac plus 3. Une formation sur un an, centrée sur les transitions, puisqu'aujourd'hui, c'est véritablement le thème sociétal, la transition agroécologique. Les enseignements seront dispensés à la fois par des enseignants du lycée agricole, à la fois par des enseignants-chercheurs de l'Université de Corse ».*Parmi les intervenantes :