Mardi 24 mars 2026 – Alb’Oru, Bastia Réservez vos places ici pour Bastia :

Mardi 31 mars 2026 – Salle Rouge, Porto-Vecchio Réservez vos places pour Porto-Vecchio

Vendredi 3 avril 2026 – Théâtre Empire, Ajaccio Réservez vos places pour Ajaccio :

Mardi 7 avril 2026 – Théâtre Calvi-Balagne Réservez vos places pour Calvi :

Jeudi 9 avril 2026 – Cinéma Alba, Corte Réservez vos places pour Corte :



Dans le cadre du programme PHARE, du dispositif Territoire Numérique Éducatif Corsica (TNE) et des actions d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC), l’académie de Corse initie à partir de ce mardi 24 mars, à destination des familles de l’académie de Corse une tournée théâtrale gratuite.Cette tournée académique est financée par le dispositif TNE Corsica – Rectorat de Corse et s’adresse aux parents d’élèves ainsi qu’aux élèves des écoles, collèges et lycées de l’académie. Lété conçu par la compagnie 1er Acte lors d’une résidence de création à la cité scolaire de Corte, entre janvier et mars 2026