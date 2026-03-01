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Quand le théâtre ouvre le dialogue sur le numérique et cyberharcèlemen  24/03/2026

Dans le cadre du programme PHARE, du dispositif Territoire Numérique Éducatif Corsica (TNE) et des actions d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC), l’académie de Corse initie à partir de ce mardi 24 mars, à destination des familles de l’académie de Corse une tournée théâtrale gratuite. 
Cette tournée académique est financée par le dispositif TNE Corsica – Rectorat de Corse et s’adresse aux parents d’élèves ainsi qu’aux élèves des écoles, collèges et lycées de l’académie. Le spectacle intitulé «Nume & Rick » a été conçu par la compagnie 1er Acte lors d’une résidence de création à la cité scolaire de Corte, entre janvier et mars 2026
Cinq représentations gratuites d’une heure dans toute l’académie à 18h30
  • Mardi 24 mars 2026 – Alb’Oru, Bastia
    • Réservez vos places ici pour Bastia  :
  • Mardi 31 mars 2026 – Salle Rouge, Porto-Vecchio
  • Vendredi 3 avril 2026 – Théâtre Empire, Ajaccio
    • Réservez vos places pour Ajaccio  :
  • Mardi 7 avril 2026 – Théâtre Calvi-Balagne
    • Réservez vos places pour Calvi  :
  • Jeudi 9 avril 2026 – Cinéma Alba, Corte
    • Réservez vos places pour Corte  :

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