Dans le cadre du programme PHARE, du dispositif Territoire Numérique Éducatif Corsica (TNE) et des actions d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC), l’académie de Corse initie à partir de ce mardi 24 mars, à destination des familles de l’académie de Corse une tournée théâtrale gratuite.
Cette tournée académique est financée par le dispositif TNE Corsica – Rectorat de Corse et s’adresse aux parents d’élèves ainsi qu’aux élèves des écoles, collèges et lycées de l’académie. Le spectacle intitulé «Nume & Rick » a
été conçu par la compagnie 1er Acte lors d’une résidence de création à la cité scolaire de Corte, entre janvier et mars 2026 Cinq représentations gratuites d’une heure dans toute l’académie à 18h30
- Mardi 24 mars 2026 – Alb’Oru, Bastia
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- Mardi 31 mars 2026 – Salle Rouge, Porto-Vecchio
- Vendredi 3 avril 2026 – Théâtre Empire, Ajaccio
- Mardi 7 avril 2026 – Théâtre Calvi-Balagne
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- Jeudi 9 avril 2026 – Cinéma Alba, Corte
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