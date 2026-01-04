Ce dimanche à 2 heures il sera… 3 heures : changer d’heure, une habitude qui ne "passe" plus

Sur le papier, l’idée reste séduisante : profiter davantage de la lumière naturelle en soirée, réduire la consommation d’énergie, accompagner les rythmes d’activité. Le passage à l’heure d’été, instauré après le choc pétrolier des années 1970, répondait à une logique simple : économiser. Et pour beaucoup, il conserve des avantages concrets. Des journées qui semblent plus longues, des soirées qui s’étirent, une vie sociale facilitée dès les beaux jours.



Mais derrière cette promesse lumineuse, les critiques persistent. Elles sont même de plus en plus nombreuses. Le gain énergétique, d’abord, est aujourd’hui contesté, devenu marginal à l’ère des équipements modernes. Surtout, les effets sur la santé sont pointés du doigt : troubles du sommeil, fatigue accrue, désynchronisation de l’horloge biologique. Pour certains, ce décalage d’une heure suffit à dérégler plusieurs jours de rythme.



Le débat dépasse désormais la simple question pratique. Il touche à notre rapport au temps, à la nature, à l’organisation collective. Faut-il privilégier la lumière du soir ou celle du matin ? Adapter nos vies au soleil, ou continuer à ajuster le soleil à nos modes de vie ?



L’Union européenne elle-même s’est saisie du sujet. En 2018, elle avait ouvert la voie à une suppression du changement d’heure saisonnier. Mais faute d’accord entre États membres, la réforme est restée en suspens. Résultat : on continue à avancer et reculer les aiguilles, sans réelle perspective de sortie.



Alors, ce dimanche, comme chaque année, on s’adaptera. Certains avec plaisir, d’autres à contrecœur. Un rituel qui persiste, malgré les doutes, comme une habitude dont on ne sait plus très bien pourquoi elle dure. Et peut-être, au fond, la vraie question n’est plus de savoir s’il faut avancer ou reculer d’une heure, mais pourquoi on continue à hésiter!