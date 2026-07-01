Bonifacio - Utilisation des fonds européens : la Corse en progression nette, après un démarrage timide

Julien Castelli le Vendredi 17 Juillet 2026 à 16:52

Ce vendredi matin, Bonifacio a accueilli le comité de suivi des programmes européens en Corse, séance présidée par le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Giovannangeli. L’instance, qui est composée de membres de la Commission européenne, a pour mission de veiller à la bonne exécution, à l’efficacité et à la qualité du financement des programmes sur le territoire. Et sur la période 2021-2027, la Corse affiche une progression nette, après un démarrage timide.