Bonifacio : Un nageur décède après une collision avec un semi-rigide

Ce dimanche aux alentours de 13h30, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS Med en Corse) a été alerté pour une collision entre une embarcation de type semi-rigide et un baigneur dans la baie de Rondinara, sur la commune de Bonifacio, indique le service communication de la préfecture maritime de Méditerranée.



En patrouille sur la zone à ce moment-là, la vedette de la capitainerie de Porto-Vecchio a immédiatement été dépêchée sur place afin de repêcher la victime et de la ramener au plus vite sur le ponton de Rondinara où le médecin du Smur n’a malheureusement pu que constater son décès.



Afin d'identifier les circonstances de l'accident, une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet d'Ajaccio, qui s'est déssaisi ce lundi au profit du parquet aux affaires maritimes de Marseille.