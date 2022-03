Blocage des lycées en Corse : "Chers élèves, il est temps de reprendre le chemin des classes"

Les années de lycée sont des années fondamentales pour la construction de votre avenir. Les deux tiers d’entre vous vont passer le baccalauréat à partir du mois de mai. Pour les terminales, c’est l’heure de PARCOURSUP, et dans un mois celle des épreuves de spécialités, de philosophie et du grand oral.

Pour les premières, l’épreuve de français sera leur premier véritable examen, le DNB ayant été obtenu sur la base du contrôle continu.

Il ne saurait non plus être oublié les élèves de seconde qui sont en train d’acquérir les bases indispensables à l’obtention de cet examen qui commencera dès le début de l’année prochaine.

Les générations passées ont eu la chance de pouvoir étudier en présentiel, sans COVID, sans crise sociale. Elles savent qu’il ne peut y avoir de réussite sans préparation, ni cours.

L’enseignement est une chance pour tous. C’est aussi un droit pour chacun. Voilà plus d’un mois que la plupart des élèves de Corse n’ont pas rejoint les bancs du lycée.

L’ensemble des Corses souhaite que la lumière soit faite sur les conditions de l’assassinat en prison d’Yvan COLONNA. C’est évidemment une question qui nécessite une réponse rapide, claire et sans équivoque des institutions étatiques. A n’en pas douter, sa famille et les avocats de celle-ci y veilleront avec courage, pugnacité, dans le respect de la loi et le soutien de tous.

Mais il faut être clair, l’Ecole n’est pas le lieu d’un combat politique quelque légitime qu’il puisse être.

Il est temps de reprendre le chemin du lycée. Il est impératif de reprendre les cours.

La FCPE2A Cité Scolaire FESCH, soucieuse de l’avenir des élèves, mettra tout en oeuvre afin que le droit à l’enseignement soit respecté.

Elle appelle en conséquence tous les élèves à retourner travailler dans le calme.

Elle demande aussi officiellement au Rectorat de donner les directives qui s’imposent pour que tous les élèves puissent désormais accéder à l’enceinte de leur établissement sans entrave et rappelle qu’il en va du futur de nos enfants.