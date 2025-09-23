CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Biguglia : un randonneur égaré secouru dans le maquis 23/09/2025 SC Bastia : Face à Rodez, la victoire, et rien d’autre 23/09/2025 Jean-Charles Orsucci élu président des élus du littoral réunis en congrès à Bonifacio 22/09/2025 Le sentiment en demi-teinte de Corsica Palestina après le discours d’Emmanuel Macron 22/09/2025

Biguglia : un randonneur égaré secouru dans le maquis


La rédaction le Mardi 23 Septembre 2025 à 07:23

Les secours sont intervenus ce mardi soir au-dessus de Biguglia pour venir en aide à un jeune randonneur surpris par le mauvais temps.



Biguglia : un randonneur égaré secouru dans le maquis
Un randonneur de 23 ans, égaré dans le maquis au-dessus de Biguglia et bloqué par les conditions météorologiques, a été secouru mardi en soirée. Le Groupe montagne des sapeurs-pompiers (GMSP) et Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, sont intervenus pour le retrouver et l’extraire. L’opération s’est achevée vers 22 heures.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos