Biguglia : un randonneur égaré secouru dans le maquis

Un randonneur de 23 ans, égaré dans le maquis au-dessus de Biguglia et bloqué par les conditions météorologiques, a été secouru mardi en soirée. Le Groupe montagne des sapeurs-pompiers (GMSP) et Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, sont intervenus pour le retrouver et l’extraire. L’opération s’est achevée vers 22 heures.