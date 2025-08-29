Biguglia - À quelques mois des élections, la municipalité présente son bilan de mandature

C’est depuis l’espace culturel Charles Rocchi que Jean-Charles Giabiconi et son équipe municipale ont choisi de présenter, ce vendredi 29 août, le bilan de leur mandature à la tête de la commune de Biguglia. Un lieu emblématique pour la majorité en place, qui en a fait l’un des symboles de son action depuis 2020. “Ce lieu de partage, de création et de dialogue est à l’image de ce que nous avons souhaité construire ensemble”, a déclaré le maire en ouverture de son discours. À leur arrivée, l’espace culturel affichait “un déficit structurel important”, estimé à environ 300 000 euros. “Aujourd’hui, on peut dire que la culture est équilibrée”, s’est félicité le maire, qui a insisté sur “la transformation de cette salle de spectacle en véritable centre culturel”. “Aujourd'hui, ce sont presque 500 élèves qui fréquentent l'espace culturel, et quasiment 50 ateliers qui permettent aux plus jeunes et aux moins jeunes de venir s’épanouir.”





Un “rattrapage indispensable” chiffré à 5,6 millions d’euros





Ce bilan de mandature a également été l’occasion, pour la municipalité, de revenir sur ce qu’elle qualifie “d’indispensable rattrapage”. “Dans les premiers mois, nous avons découvert une situation qui ne correspondait ni aux besoins de nos habitants, ni aux ambitions que nous portions pour notre commune”, a indiqué Jean-Charles Giabiconi. “Il a donc fallu agir vite, avec méthode et courage. Nous avons engagé un rattrapage indispensable en lançant une série de travaux de remise en ordre dans les bâtiments publics, les infrastructures sportives, les équipements de proximité. Ces travaux ont été menés avec rigueur et dans des délais resserrés, car nous savions que chaque jour comptait.”





Un rattrapage qui représente, selon la mairie, un coût total de 5,6 millions d’euros. “L'état dans lequel nous avons trouvé nos écoles, nos infrastructures communales, nous a contraints à investir dans l'urgence près des deux tiers du coût du rattrapage”, a précisé le maire. Parmi les investissements réalisés pour améliorer les conditions d’accueil dans les établissements scolaires : installation de la climatisation, rénovation des peintures, mise aux normes des sanitaires ou encore travaux de sécurisation des entrées avec installation d’un système anti-intrusion, pour un montant total de 1,6 million d’euros. “Nous avons énormément investi pour le confort et la sécurité de nos écoles, pour les élèves et les enseignants : aujourd'hui, tous peuvent travailler dans de meilleures conditions.”





Les infrastructures sportives ont également fait l’objet d’une attention particulière, pour un montant total de 1,4 million d’euros. “Elles souffraient d'un manque et d'un retard important d'investissement. Nous l'avons en partie comblé en entreprenant des travaux de mise aux normes indispensables à leur utilisation”, détaille le maire. Parmi les équipements concernés, la commune cite notamment la rénovation du toit, des peintures et la remise aux normes électriques du karting, la réhabilitation des installations et le remplacement de l’éclairage à l’hippodrome, ou encore la rénovation des vestiaires et la réfection du parking au stade Paul-Tamburini. La municipalité affirme également avoir renforcé la gestion de ce secteur en créant un conseil du sport, destiné à “penser et orienter la stratégie de développement du sport à Biguglia”, en concertation avec les associations locales.





Des travaux en régie en forte progression





Au-delà des équipements réalisés, la municipalité a également mis en avant sa gestion budgétaire. Un volet que Jean-Charles Giabiconi résume en trois points : “la progression des travaux en régie, la diminution des charges de fonctionnement, et le fait que nous n’ayons procédé à aucune augmentation d’impôts communaux”. Depuis 2020, les travaux réalisés par les services municipaux ont été considérablement développés. “Nous sommes passés de 50 000 euros à plus de 400 000 euros de travaux en régie”, a-t-il indiqué. Un choix présenté comme un levier pour “transformer la ville” dans des domaines “utiles au quotidien des habitants”. Du côté des finances, la commune affirme avoir réduit ses dépenses de fonctionnement de 11,23 %, tout en augmentant ses recettes. “Nous avons su travailler avec intelligence et nous avons pu à la fois maîtriser les dépenses et augmenter nos recettes de fonctionnement. Tout ceci nous a permis de passer d'un investissement qui était en 2019 de 1,2 million d'euros à environ 5 millions d'euros aujourd’hui.”





Biguglia prépare son avenir



Le bilan présenté ce vendredi souligne, selon Jean-Charles Giabiconi, une réalisation à plus de 90 % des engagements pris en 2020. “Nous avons souhaité montrer aux Bigugliais, en toute transparence, l’action politique menée entre le programme annoncé et les réalisations concrètes”, a-t-il expliqué. Mais la municipalité ne compte pas s’arrêter là. Plusieurs grands projets structurants ont déjà été lancés, avec pour objectif de “requalifier le territoire, améliorer la qualité de vie des habitants et renforcer l’attractivité de la commune”. Des projets “que vous voyez déjà émerger” et qui “continueront à dessiner le visage de notre commune pour les années à venir”, tel que la création d’une voie douce de presque 2 km reliant Casatorra au Bevinco. “Les travaux vont se poursuivre depuis le centre administratif et la mairie, jusqu'au quartier de Bevinco.” Si le maire ne se prononce pas encore quant à une éventuelle candidature à sa réélection, il indique cependant être “complètement concentré pour essayer de tenir quasiment 100 % des engagements que nous avions pris en 2020”.

