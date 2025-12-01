Benoît Tavenot (SC Bastia) avant Nancy : « Objectif 15 points à la trêve »

Après l’épisode de Laval et dans l’attente de la décision de la Ligue, les hommes de Benoît Tavenot tournent désormais leur regard vers la rencontre de ce mardi contre l’AS Nancy Lorraine. Même si, pour le coach bastiais, l’annulation de la rencontre de vendredi dernier a tout de même laissé des traces : « Mentalement, c’est comme si on avait joué le match, car la journée a été pénible. J’ai tenu à faire un petit entraînement pour digérer cette journée. »



Espérons que les Bastiais soient prêts, car en terre lorraine, malgré la méforme des Nancéiens, la rencontre s’annonce ardue et, comme chaque semaine, de plus en plus décisive pour les Turchini : « L’équipe de Nancy vaut son classement, elle a démarré sur la dynamique de la montée, elle est généreuse et solide défensivement avec ses joueurs de différence devant. C’est un vrai club de foot, avec des supporters, un club historique. Je m’attends à un match âpre. J’espère qu’on fera un résultat, on a préparé pour avancer. Il faut qu’on avance. » commente Benoît Tavenot, qui n’a qu’un seul objectif en tête : celui de prendre des points. « Premier objectif : gagner un match. Second objectif : atteindre les dix points. Et troisième objectif : être à 15 points à la trêve. Je suis intimement convaincu qu’on peut le faire, mais il faut prendre des points au plus tôt. »



Et des points, il en faut pour sauver la saison et surtout espérer sauver le soldat Sporting d’une relégation. Pour Dumè Guidi : « À l’heure actuelle, c’est catastrophique. Il faut mettre tout ce qu’il faut et arrêter de calculer sur les buts, l’arbitrage. Il faut travailler et enchaîner les résultats. »



Face à cette situation, le défenseur bastiais tient son rôle de cadre dans le vestiaire : « J’essaie de faire comprendre, c’est à nous, joueurs corses, de faire comprendre dans quelle situation on est. Il n’y a pas que les mots, les actes doivent suivre sur le terrain. Sinon, on arrête dès maintenant. »



Face à Nancy, Dumè Guidi demande à ses coéquipiers de ne pas tomber dans la sinistrose et de mettre les ingrédients face à une équipe également en difficulté : « Il nous manque ce but. Dès qu’on va faire une victoire, ce sera plus facile pour les matchs suivants. »



Lisandru Olmeta dans les buts face à Nancy



Cette 12ᵉ journée de Ligue 2 sera aussi l’occasion pour Benoît Tavenot de titulariser pour la première fois le tout jeune gardien Lisandru Olmeta, de retour de la Coupe du monde avec les U20 de l’équipe de France : « Il devait jouer vendredi. J’ai pris l’option de ne pas emmener Johnny sur ce déplacement. Il a besoin de travailler, pas de voyager. Il voyage énormément avec la sélection. Il a besoin de retrouver plus de fraîcheur et un état de forme plus optimal. »



Pour le coach bastiais, Lisandru Olmeta pourrait garder les buts bastiais jusqu’à la rencontre face à Reims, mais comme toute l’équipe, il est soumis à la performance. Une punition pour Johny Placide et un message pour le reste du groupe ? « Johny fait un début de saison assez moyen, à l’image de l’équipe. » indique Benoît Tavenot, pour qui, en tant qu’entraîneur, « l’objectif est d’avoir le groupe le plus performant. L’objectif est de faire un résultat. »



À voir si la mise en place d’une politique de concurrence peut remotiver les troupes à tous les postes.





Le groupe bastiais :

Fabri, Olmeta, Meynadier, Bohnert, Ariss, Guidi, Roncaglia, Etoga, Vincent, Petrignani, Ducrocq, Zaouai, Tomi, Aiki, Sebas, Karamoko, Parravicini.



L’adversaire : AS Nancy Lorraine

Ce sont des Nancéiens en méforme que les Bastiais affronteront ce mardi soir. Les Lorrains sortent d’une défaite 4 à 1 face à Montpellier et n’ont plus gagné depuis le 23 septembre. Nancy est actuellement 14ᵉ du championnat de Ligue 2 avec 12 points et 3 victoires.