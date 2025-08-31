CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
En Corse, une association soutient les mères en détresse 31/08/2025 ​La mémoire d’Aleria célébrée par une fresque militante dessinée par l’artiste Piombu 31/08/2025 Université de Corse : Un nouveau master pour former les cadres de la santé en Corse 31/08/2025 Tout ce qui change le septembre 2025 31/08/2025

Beach tennis – Deux titres de champions de France pour la Corse


Philippe Jammes le Dimanche 31 Août 2025 à 16:59

Les championnats de France de beach tennis se sont disputés ce week-end sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne (Charente). La phase finale a réuni 32 équipes chez les messieurs et 32 chez les dames. La délégation corse, forte de neuf équipes, rentre avec deux titres nationaux et plusieurs belles performances.



Jean-Baptiste Requier et Éric Alix Champions de France en « Over 45 » masculin.
Jean-Baptiste Requier et Éric Alix Champions de France en « Over 45 » masculin.
Deux sacres en +45 ans
Chez les féminines, Céline Farrugia et Claudia John ont remporté le titre en catégorie « Over 45 » après une finale accrochée face à la Guadeloupe (4/6 – 6/1 – 10/6).
Chez les messieurs, Jean-Baptiste Requier et Éric Alix se sont imposés en finale contre l’Occitanie (6/4 – 4/6 – 11/9).

Les jeunes en évidence
En U18 garçons, le 4e place est revenue à  Noa Thepaut et Noa Bonnafous, battus au super tie-break dans le match pour la 3e place.
U18 filles, 6e place pour Eva Tissard et Lou Testa, qui découvraient la catégorie.
Chez les U14 filles, 6e place pour Noémie Lenoir Papaceit et Angèle Turibe et 12e place pour Léa Castello et Anaïs Massal, benjamines de la compétition.

Les seniors dans le tableau principal

Chez les Dames, Sophie Massoni Gauthier et Virginie Papaceit terminent 7es, Amandine Renault et Flavie Requier 16es et chez les Messieurs, Benoît Catherin Marcel et Shetone Covini, battus dès le premier tour par les futurs demi-finalistes, prennent la 17e place.

Céline Farrugia et Claudia John Championnes de France « Over 45 »
Céline Farrugia et Claudia John Championnes de France « Over 45 »

La délégation corse sur les plages de Charentes.
La délégation corse sur les plages de Charentes.

La sélection insulaire pour ces championnats de France
La sélection insulaire pour ces championnats de France




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos