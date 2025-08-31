Beach tennis – Deux titres de champions de France pour la Corse

Deux sacres en +45 ans

Chez les féminines, Céline Farrugia et Claudia John ont remporté le titre en catégorie « Over 45 » après une finale accrochée face à la Guadeloupe (4/6 – 6/1 – 10/6).

Chez les messieurs, Jean-Baptiste Requier et Éric Alix se sont imposés en finale contre l’Occitanie (6/4 – 4/6 – 11/9).



Les jeunes en évidence

En U18 garçons, le 4e place est revenue à Noa Thepaut et Noa Bonnafous, battus au super tie-break dans le match pour la 3e place.

U18 filles, 6e place pour Eva Tissard et Lou Testa, qui découvraient la catégorie.

Chez les U14 filles, 6e place pour Noémie Lenoir Papaceit et Angèle Turibe et 12e place pour Léa Castello et Anaïs Massal, benjamines de la compétition.



Les seniors dans le tableau principal



Chez les Dames, Sophie Massoni Gauthier et Virginie Papaceit terminent 7es, Amandine Renault et Flavie Requier 16es et chez les Messieurs, Benoît Catherin Marcel et Shetone Covini, battus dès le premier tour par les futurs demi-finalistes, prennent la 17e place.