Bastia : vidéoprotection et vie privée en débat au conseil municipal

Christophe Giudicelli le Lundi 17 Novembre 2025 à 13:11

Ce jeudi 13 novembre, le conseil municipal de Bastia a voté à l’unanimité le déploiement de la vidéoprotection et la mise en place du centre de supervision, qui sera installé dans les locaux de la police municipale. Les élus se sont aussi penchés sur la question de la vie privée et de l’utilisation des images.