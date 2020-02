Conseil municipal de Bastia : la dernière séance

"Le temps est passé vite, le 5 avril 2014 j'ai l'impression que c'était hier, mais non c'était il y a six ans.", débute Pierre Savelli qui surplombe les élus avec à sa droite Emmanuelle de Gentili sa première adjointe et à sa gauche Jean-Louis Milani, son deuxième adjoint.



Place à l'émotion pour ce dernier conseil municipal de la mandature. En guise d'introduction, de doux effluves de campagne électorale ont parcouru la salle : "Nous pouvons nous félicitez de ces six ans. Notre bilan sera critiqué mais il nous rend orgueilleux et fier d'être aussi riche. Tous ensemble nous avons réalisé de beaux projets." Et pour tout au revoir il y a souvent des remerciements. Le maire a ainsi rendu hommage aux directeurs des services qui ont "tant œuvré pour Bastia pendant six ans avec de grand chantiers". Pierre Savelli a tenu a souligné l'implication des syndicats, commerçants et habitants de la ville.



Après les belles paroles place à l'appel. Dans les grands absents on retrouve le candidat à la mairie de Bastia, Julien Morganti et François Tatti qui arrivera en cours de séance. Jean Zuccarelli, autre prétendant à la succession du fauteuil de maire, est quant à lui à sa place au fond de la salle, avec ses camarades de l'opposition.



Ce dernier conseil municipal, a aussi été l'occasion pour le groupe Inseme per Bastia d'accueillir un nouvel élu : Joseph Carpina, anciennement au Mouvement démocrate. Il rejoint ainsi les rangs de la majorité municipale et remplace Joséphine Alfonsi, seconde sur la liste Pè Bastia menée par Eric Simoni.



Ce mardi soir, certains ont fait leur premier pas au conseil municipal, d'autres lui ont dit au revoir. Pour Francis Riolacci, fidèle militant du Parti Communiste depuis 30 ans ou encore Juliette Dominici, figure du Parti radical de gauche (RPG) depuis 40 ans, c'était le temps des adieux.



Une fois la séance achevée, Juliette Dominici très émue a tenu à prendre la parole : "J'assiste ce soir à mon dernier conseil municipal après 25 ans de siège. Il faut savoir s'arrêter, mais ne vous inquiétez pas je continue le combat. Je vous remercie tous de m'avoir très bien accueilli et surtout le groupe auquel j'appartiens."



Et pour bien se quitter et peut-être mieux se retrouver, les élus ont mis leurs divergences de côté pour boire un verre de l'amitié tous ensemble.