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Bastia : un recours contre les municipales, Gilles Simeoni confirme qu’il quittera l’exécutif de Corse


La rédaction le Lundi 30 Mars 2026 à 21:52

Un recours a été déposé contre l’élection municipale de Bastia. Dans un communiqué diffusé ce 30 mars, le maire nouvellement élu, Gilles Simeoni, indique qu’un tiers électeur a saisi le Tribunal administratif de Bastia, suspendant temporairement l’incompatibilité entre ses fonctions municipales et celles de président du Conseil exécutif de Corse.



(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)
Le recours, dont l’auteur, les motivations et les griefs restent inconnus à ce stade, ouvre juridiquement la possibilité d’un cumul provisoire des deux fonctions, le temps de l’examen de la procédure.
Mais le maire de Bastia écarte clairement cette option.
« Je n’entends cependant pas exercer la possibilité de cumuler les deux mandats ainsi ouverte par ce recours en justice, ceci pour des raisons politiques et éthiques », affirme-t-il.
Élu maire après la victoire de la liste Bastia Inseme, Gilles Simeoni rappelle le sens de son engagement :
« Conformément aux engagements pris devant les Bastiais et, plus largement, devant les Corses, j’assumerai le mandat de maire de Bastia. »
Dans ce contexte, il annonce son départ imminent de la tête de l’exécutif territorial :
« Je cesserai donc d’exercer les fonctions de président du Conseil exécutif de Corse à très bref délai, dans des conditions garantissant de façon optimale la continuité et la stabilité des institutions de la Corse. »
Le calendrier précis de cette transition doit être communiqué « dans les prochains jours ».
En ouverture de son communiqué, le maire a tenu à remercier les électeurs et le conseil municipal pour la confiance accordée :
« Je suis fier et heureux de la confiance et du soutien qui m’ont été ainsi témoignés par le suffrage universel. »
Cette séquence ouvre une nouvelle phase politique, à Bastia comme à l’échelle de la Collectivité de Corse, dans l’attente à la fois de la décision du tribunal administratif et de l’organisation de la succession à l’exécutif territorial.





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