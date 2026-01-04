Bastia : un recours contre les municipales, Gilles Simeoni confirme qu’il quittera l’exécutif de Corse

(Photo Gérard Baldocchi)
Le recours, dont l’auteur, les motivations et les griefs restent inconnus à ce stade, ouvre juridiquement la possibilité d’un cumul provisoire des deux fonctions, le temps de l’examen de la procédure.
Mais le maire de Bastia écarte clairement cette option.
« Je n’entends cependant pas exercer la possibilité de cumuler les deux mandats ainsi ouverte par ce recours en justice, ceci pour des raisons politiques et éthiques », affirme-t-il.
Élu maire après la victoire de la liste Bastia Inseme, Gilles Simeoni rappelle le sens de son engagement :
« Conformément aux engagements pris devant les Bastiais et, plus largement, devant les Corses, j’assumerai le mandat de maire de Bastia. »
Dans ce contexte, il annonce son départ imminent de la tête de l’exécutif territorial :
« Je cesserai donc d’exercer les fonctions de président du Conseil exécutif de Corse à très bref délai, dans des conditions garantissant de façon optimale la continuité et la stabilité des institutions de la Corse. »
Le calendrier précis de cette transition doit être communiqué « dans les prochains jours ».
En ouverture de son communiqué, le maire a tenu à remercier les électeurs et le conseil municipal pour la confiance accordée :
« Je suis fier et heureux de la confiance et du soutien qui m’ont été ainsi témoignés par le suffrage universel. »
Cette séquence ouvre une nouvelle phase politique, à Bastia comme à l’échelle de la Collectivité de Corse, dans l’attente à la fois de la décision du tribunal administratif et de l’organisation de la succession à l’exécutif territorial.
Mais le maire de Bastia écarte clairement cette option.
« Je n’entends cependant pas exercer la possibilité de cumuler les deux mandats ainsi ouverte par ce recours en justice, ceci pour des raisons politiques et éthiques », affirme-t-il.
Élu maire après la victoire de la liste Bastia Inseme, Gilles Simeoni rappelle le sens de son engagement :
« Conformément aux engagements pris devant les Bastiais et, plus largement, devant les Corses, j’assumerai le mandat de maire de Bastia. »
Dans ce contexte, il annonce son départ imminent de la tête de l’exécutif territorial :
« Je cesserai donc d’exercer les fonctions de président du Conseil exécutif de Corse à très bref délai, dans des conditions garantissant de façon optimale la continuité et la stabilité des institutions de la Corse. »
Le calendrier précis de cette transition doit être communiqué « dans les prochains jours ».
En ouverture de son communiqué, le maire a tenu à remercier les électeurs et le conseil municipal pour la confiance accordée :
« Je suis fier et heureux de la confiance et du soutien qui m’ont été ainsi témoignés par le suffrage universel. »
Cette séquence ouvre une nouvelle phase politique, à Bastia comme à l’échelle de la Collectivité de Corse, dans l’attente à la fois de la décision du tribunal administratif et de l’organisation de la succession à l’exécutif territorial.
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