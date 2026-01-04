Motocross à Ghjuncaghju : Un spectacle très… aérien !

Malgré le froid vif et piquant du matin, il y avait déjà un nombreux public dès 8h30 pour assister aux premiers essais chronométrés avant que la première manche ne commence avec les endurocross. L’épreuve la plus relevée et la plus disputée avec une trentaine d’engagés. Adrien Marchini, en tête du championnat de Corse après la première manche de Porto-Vecchio, avait fort affaire dans cette épreuve pour garder sa place. Et la bagarre fut intense avec Hugo Cavert De La Tour, Grégory Guidici, Ange-Marie Battini ou encore Sébastien Penciolelli. Le leader du championnat parvenait tout de même à remporter les deux manches cortenaises tandis que c’est Paul Serra qui créait la surprise en s’adjugeant la deuxième place devant Hugo Cavert De La Tour.





Chez les juniors et vétérans MX, qui couraient ensemble, la victoire est revenue à Lisandru Angeli devant Stefanu Lorenzani et Pierre-François Mariani, tous trois pensionnaires du Moto Club Cortenais, organisateur de l’épreuve. Baptiste Alexandre, Jean-Michel Grange et Sébastien Galeazzi composaient le podium vétérans, permettant à Galeazzi de rester leader au championnat de Corse.





En 85cc, la bagarre était magnifique à suivre entre les deux premiers du championnat de Corse benjamins à savoir Ange-Marie Seigler et Petru Francescu Casanova. Dans cette manche cortenaise c’est Casanova qui prenait le meilleur sur son adversaire, à la grande satisfaction de son père et de son grand-père, passionnés de motos eux aussi ! Antoine-Marc Canoni-Celle complétait le podium. Chez les cadets la victoire revenait à Valentini Bernardini et à Francescu Mariani-Ventura chez les minimes.

Pour rester dans les catégories de jeunes, qui étaient d’ailleurs plus d’une quarantaine d’inscrits, « et il faut le souligner car cela prouve le renouveau de la Ligue et le travail assidu de l’ensemble des clubs insulaires qui ont créé leurs écoles de moto sous la direction d’éducateurs spécialisés », faisait remarquer Thierry Galeazzi, président du Moto Club Cortenais, les 50cc offraient eux aussi un beau spectacle au nombreux public. Et c’est Georgia Goncalves qui s’imposait chez les 6-8 ans ; En poussins, la victoire revenait à Lesiu Tusoli tandis que Félix Zubillaga remportait l’épreuve en pupilles.





Pas de surprise en MX1 où Jean-Patrick Riondet sur sa KTM 450 faisait le show et s’adjugeait la victoire devant Nicolas Marchini et François Xavier Garsi, même si Julien Dussolier, dont les figures de style très aériennes faisaient la joie du public, terminait deuxième dans la 2e manche, insuffisant toutefois pour obtenir un podium.





Du spectacle, il y en eut également en MX2 où Alexandre Martins a dominé l’épreuve en s’imposant sur les deux manches de la journée. En revanche pour compléter le podium, il fallait attendre la dernière manche puisque Luisi, Bianchi et Vigilenti étaient au coude à coude. Finalement la deuxième place était remportée par Laurent Luisi devant Paulu Michele Bianchi.

Enfin, en endurocross vétérans, nouvelle catégorie créée cette année, c’est le Cortenais François Giuly qui arrivait en tête devant son coéquipier du MCC, Antoine Olivieri. La troisième marche du podium revenait à Cédric Maurey du Moto Club de l’Extrême Sud.





« Ce fut une journée magnifique, malgré le froid du début de matinée. Tout s’est très bien passé et nous n’avons pas eu de blessé », se félicitait Thierry Galeazzi lors de la remise des prix. Une cérémonie marquée par la présence la maman de Petru Pà Oddos, Laurence, qui remettait le Challenge au vainqueur du MX2, à savoir donc Alexandre Martins. Laurence Oddos tenait à remercier l’ensemble des participants : « En mon nom et au nom de toute la famille de Petru Pà, je veux remercier les participants, le public et surtout les organisateurs du Moto Club Cortenais qui n’oublient pas Petru Pà ».

