Portivechju - Le RCPV organise son premier tournoi de Padel

En ce long week-end de Pâques, le Raquette Club de Porto-Vecchio organise son premier tournoi de Padel à l'échelle de l'extrême sud sur les courts implantés à la Marina de Santa Ghjulia. Tout commencera samedi à 9 heures avec les joueurs classés P25. Dimanche à ce même horaire les joueurs classés P100 entreront en lice dans le cadre du seul tournoi mixte du week-end. Le lundi de Pâques (9H) sera réservé à la troisième et dernière journée avec un tournoi réservé aux meilleurs joueurs à savoir ceux classés P250.

Pour de plus amples informations il est possible de contacter les organisateurs uniquement par mail: rcpvpadel@gmail.com