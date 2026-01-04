CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 Bastia - Louis Pozzo di Borgo réélu président de la Communauté d’Agglomération de Bastia 30/03/2026  Biguglia - Sandrine Luiggi en concert 30/03/2026 Communauté de communes Sud-Corse : on prend presque les mêmes et on avance ? 30/03/2026
Les brèves

Portivechju - Le RCPV organise son premier tournoi de Padel  30/03/2026

Portivechju - Le RCPV organise son premier tournoi de Padel
En ce long week-end de Pâques, le Raquette Club de Porto-Vecchio organise son premier tournoi de Padel à l'échelle de l'extrême sud sur les courts implantés à la Marina de Santa Ghjulia. Tout commencera samedi à 9 heures avec les joueurs classés P25. Dimanche à ce même horaire les joueurs classés P100 entreront en lice dans le cadre du seul  tournoi mixte du week-end. Le lundi de Pâques (9H) sera réservé à la troisième et dernière journée avec un tournoi réservé aux meilleurs joueurs à savoir ceux classés P250.
Pour de plus amples informations il est possible de contacter les organisateurs uniquement par mail: rcpvpadel@gmail.com

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos