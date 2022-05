Bastia : un petit air de Jeux Olympiques et Paralympiques sur la place Saint Nicolas

« Nous débutons cette SOP symboliquement sur la place Saint Nicolas à Bastia, mais dans les jours et semaines à venir nous serons, aussi, dans une dizaine d’autres coins de l’ile y compris en milieu rural » explique Don Pierre Beveraggi, délégué départemental USEP 2B (Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré).

Au programme des ateliers de disciplines olympiques comme le football (ligue Corse), le rugby (ligue corse), le tennis (ligue corse) et le cyclisme (Association A. Lippini) mais aussi des disciplines innovantes et très ludiques comme le Tchoukball (animateurs CAB) ou la pelote basque (Fédération Française de Pelote Basque).

Cette manifestation se déroulant autour de la thématique de l’environnement et du climat, l’USEP a aussi mis en place des ateliers éducatifs avec diverses associations.



On citera la collecte des déchets le tri (avec les services de la CAB), le changement climatique et déperdition thermique (service environnement CAB), la roue du Plan Educatif Fédéral (Ligue Corse de football), l'environnement marin (U Marinu - CPIE Bastia) et un focus sur les ambassadeurs sportifs de la Collectivité de Corse.

En deux jours ce seront plus de 430 gamins de CM2/CM1 de la commune de Bastia qui seront passés par ces ateliers.

Dans le cadre de cette génération 2024 (JO de Paris) des animations de ce style auront lieu prochainement à Corte, Borgo (2 jours), Biguglia, Luri, Moltifao, Calvi (2 jours), L’Île Rousse et Folelli.