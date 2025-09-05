CorseNetInfos
Bastia : un jeune homme de 19 ans grièvement blessé après une altercation


Léana Serve le Vendredi 5 Septembre 2025 à 15:37

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une rixe a éclaté à Bastia entre deux groupes d’individus. Deux blessés sont à déplorer, dont un jeune homme de 19 ans,. Son pronostic vital est toujours engagé. Le parquet a ouvert une enquête pour "violences volontaires aggravées".



Une violente rixe a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, avenue Maréchal Sébastiani, à Bastia, non loin d’un établissement de nuit. Selon Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, deux groupes d’individus se seraient affrontés pour une raison encore inconnue. Deux personnes ont été blessées au cours de l’altercation. L’une d’elles, un jeune homme de 19 ans, a été transportée aux urgences de Bastia par un de ses proches. Son pronostic vital est toujours engagé ce vendredi, indique le parquet.

Une enquête a été ouverte du chef de "violences volontaires aggravées". Elle a été confiée aux enquêteurs de la DIPN de Haute-Corse. Le procureur de la République précise qu’à ce stade, “aucune interpellation n’a eu lieu dans le cadre de cette affaire”.





