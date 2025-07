Bastia : un contrôle routier à Toga aboutit à plusieurs interpellations

Ce mercredi 30 juillet, vers 18 heures, les forces de police ont conduit un contrôle routier ciblé au rond-point de Toga, principal point d’entrée nord de la ville de Bastia. L’opération, organisée sous la coordination des services de la préfecture de Haute-Corse, a mobilisé plusieurs agents des forces de l’ordre.



Au total, une vingtaine de véhicules ont été arrêtés et inspectés. Le bilan fait état de plusieurs infractions : un conducteur a été placé en garde à vue pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, un défaut de contrôle technique a été relevé sur un autre véhicule, un ressortissant étranger en situation irrégulière a été interpellé et une voiture a été immobilisée.



Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions régulières de sécurisation et de prévention routière menées sur les axes stratégiques du département.