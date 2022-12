Bastia : un beau moment de partage entre enfants corses et ukrainiens

Cet après-midi festif qui a regroupé près de 200 personnes était organisé par le Collectif Corse-Ukraine en partenariat avec la mairie de Bastia, le comité des fêtes de Meria, la Ligue des droits de l’homme, l’association Armelle et l’association 2020.



Autour du Père Noël, une cinquantaine d’enfants ukrainiens et une trentaine de petits corses pour la distribution de jouets et de friandises. «Le collectif de Meria avait fait une belle collecte en faveur des ressortissants, des réfugiés ukrainiens sur notre île » explique Ghislaine Ferri, la responsable ce Corse-Ukraine à Bastia. «Avec la somme recueillie, on a eu l’idée de faire un goûter et d’offrir des jouets aux enfants ukrainiens et corses ».





A ce beau projet sont venues se greffer plusieurs associations caritatives. « On a pu apprécier cette belle ambiance, cette solidarité, cette belle mixité, ce vivre ensemble entre Corses et Ukrainiens autour d’un goûter, d’un concert du groupe Moon acoustic et d’un atelier de coloriage » se réjouissait Marie-Anne Acquaviva de la Ligue des Droits de l’Homme. Outre la visite du Père Noël, les participants ont pu aussi apprécier la venue du maire de Bastia, Pierre Savelli. « Cette semaine une famille de 7 personnes est arrivée de Kiev pour fuir l’horreur » souligne encore Marie-Anne Acquaviva. « A ce jour on recense 178 réfugiés » précise de son côté Ghislaine Ferri. « Cette population est surtout composée de femmes et d’enfants, de toutes catégories sociales. Certains aspirent à regagner leur pays le plus vite possible, d’autres souhaitent s’installer ici. Cela représente un travail administratif au quotidien pour notre collectif ».