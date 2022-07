Bastia : la rue Napoléon, nouveau berceau des commerces de bouche

Faire entièrement ses courses alimentaires dans la rue Napoléon c'est possible. En tout cas, c’est ce à quoi contribuent Gaëtan Tullio , François-Marie Ferri , Sonia Muracciole , Jacques-François et Jean-Valère Geronimi et Jean-Etienne Venturi , des commerçants trentenaires de la rue piétonne de Bastia.



À deux pas du marché, idéalement située entre le Vieux-Port et la place Saint-Nicolas, la rue Napoléon a vu depuis moins de 5 ans, u ne dynamique important e se développer autour des commerces de bouche.

E n s’ y baladant , les gourmands bastiais ou visiteurs, peuvent aussi bien retrouver des biscuits artisanaux, que des produits corses, italiens, des glaces, une boulangerie, une fromagerie, des restaurants, des bars , des snacks … au total une petite quinzaine de magasins propose de quoi ravir les papilles des passants. Dans les prochains mois, l’offre y sera encore plus importante puisque les locaux vacants, nombreux dans cette rue, accueilleront de nouveaux commerces.