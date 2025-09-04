Bastia : la pro-cathédrale Sainte-Marie au cœur d’un vaste projet de réhabilitation de Terra Nova

À Bastia, le parvis de la pro-cathédrale Sainte-Marie fait peau neuve. Lancé au mois de juin, le chantier vise d’abord à rénover un espace devenu vétuste avec le temps, dont l’état ne cessait de se dégrader. « Il était très ancien, bien sûr, mais il était surtout très abîmé. Il n’avait plus la platitude qu’a normalement une place : il y avait des creux, des bosses », indique Jérômine Vivarelli, adjointe au maire chargée des infrastructures, des aménagements urbains et de la voirie. Très attendu par les habitants, « et en particulier ceux de la citadelle », ce projet a été plusieurs fois soumis dans le cadre du budget participatif, témoignant d’un « attachement très fort de la part des Bastiais pour préserver ce lieu ».





Pour redonner toute sa splendeur au parvis, la commune a choisi d’utiliser la pierre de Brando, un matériau à la fois solide et esthétique, qui respecte l’authenticité du lieu. « Nous voulions quelque chose d’esthétique, mais pas seulement, puisqu’il fallait aussi que ce soit sécurisé. Le fait d’utiliser la pierre de Brando participe quand même à l’identité du site. Cela met en valeur le savoir-faire corse. Pour nous, c’était très important. » Le montant total de cette restauration s’élève à 300 000 euros hors taxes, et la municipalité a bénéficié d’une aide à 80 %.





Si le chantier de réhabilitation du parvis de la pro-cathédrale Sainte-Marie devait initialement s’achever plus tôt, un léger décalage a repoussé la livraison finale. « Tout devait être achevé le 15 août. Une fête de l’Assomption extrêmement importante religieusement et patrimonialement parlant, mais nous avons eu un petit retard », poursuit Jéromîne Vivarelli. Les travaux ont néanmoins repris au début du mois de septembre, et devraient être livrés d’ici peu. « Le parvis est fait dans sa grande majorité, il est pratiquement fini. Il ne reste que les abords à terminer, mais il est tout à fait praticable. »





Malgré les travaux en cours, la pro-cathédrale est toujours restée ouverte aux fidèles et aux visiteurs. « Nous avons d’ailleurs eu des mariages et des célébrations privées au mois de juillet, principalement. Nous avons été très attentifs. Les services municipaux, avec les entreprises qui intervenaient, se sont mobilisés pour que les conditions soient réunies lors de ces célébrations, de manière à ce que Sainte-Marie reste absolument libre d’accès. Nous nous sommes inquiétés au tout début, et puis les cérémonies se sont parfaitement déroulées » souligne encore l’adjointe au maire.





Une réhabilitation de la citadelle





Les travaux du parvis de la pro-cathédrale Sainte-Marie s’inscrivent dans un projet, plus large, qui concerne l’ensemble de la citadelle de Bastia. « C’est vraiment une restauration globale », explique l’adjointe au maire. « L’an dernier, nous avons déjà refait la façade de l’édifice religieux. Nous poursuivons cette année avec le parvis, et sans doute la porte latérale de la pro-cathédrale à la fin de l’année. La réhabilitation du clocher est quant à elle programmée pour 2026. »



Cette démarche progressive a pour objectif de préserver les éléments majeurs du patrimoine bastiais. « Nous ne nous contentons pas de restaurer simplement Sainte-Marie : toute la citadelle est concernée. Par exemple, la place des Turquines a été rénovée récemment, avec l’installation d’une sculpture signée par Jeanne de Petriconi. Bientôt, la citadelle tout entière sera réhabilitée et rendue aux Bastiais. » Le but, pour la mairie, est également de « retrouver notre patrimoine ». « C’est une valorisation qui est très importante pour la cité, parce que Bastia est une ville d’une richesse patrimoniale exceptionnelle. Elle est remarquable pour divers aspects mais surtout au niveau architectural. C’est aussi pour ça qu’il est essentiel de préserver ces bâtiments. »

