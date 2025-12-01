Bastia : du Café Riche, la fresque restera

Il ne reste plus rien, si ce n’est pour l’instant qu’un tas de gravats de l’emblématique Café Riche. L’institution bastiaise, ouverte dans les années 30, est devenue au fil du temps le repère des amateurs de paris hippiques, mais elle fut surtout le témoin d’un 20ᵉ siècle bastiais. D’ici quelques semaines, un square végétalisé prendra place, clôturant définitivement la page des débats enflammés autour d’un café ou d’un pari mal placé.
Seule restera de l’établissement une fresque inspirée d’une carte postale représentant la vie bastiaise autour du café des Platanes, réalisée probablement dans les années 80 par l’artiste Claude Cavert de la Tour. Cette décision, comme celle de la rénover, a été votée par le conseil municipal ce jeudi 13 novembre : « Il s’agit d’une décoration qui était à l’intérieur du Café Riche, réalisée par un artiste qui a beaucoup travaillé pour des lieux publics, des cafés, des restaurants. » explique Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia en charge du patrimoine.
Si l’intérêt n’est pas réellement patrimonial, la restauration de cette fresque est surtout affective, indique l’élu : « Les Bastiais étaient nombreux à regarder cette fresque pendant qu’ils prenaient leur café et jouaient aux courses. On a compris que beaucoup d’anciens clients et Bastiais voulaient continuer à la voir. »
Cette rénovation, à hauteur de 17 000 euros, sera prise en charge par la ville : « Ce tableau était en mauvais état, il était très difficile de le décoller du mur. Nous allons confier à un artiste le soin de le reconstituer, en utilisant des matériaux qui résisteront aux intempéries. » poursuit Philippe Peretti.
Ce dessin de Claude Cavert de la Tour sera donc le dernier témoin du Café Riche et surplombera le futur square sur lequel se trouvait, pendant plus d’un demi-siècle, la véranda de l’établissement. Le lieu, propriété de la ville, retrouvera sa fonction initiale, tel qu’il était au tout début du siècle dernier, commente l’adjoint au patrimoine : « C’était déjà un jardin avec une fontaine. Il nous a semblé nécessaire, dans ce boulevard qui est très minéral, de recréer un espace végétalisé. »
Le square devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2025.
