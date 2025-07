Bastia : un espace végétalisé va remplacer l’ancien "Café Riche"

À Bastia, l’ancien "Café Riche" ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Après plusieurs années d’abandon, la Ville a lancé, ce lundi 7 juillet, les travaux de réaménagement du site situé à l’angle du boulevard Paoli et de la rue Saint-François. Le bâtiment sera démoli pour laisser place à une placette végétalisée.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie municipale de requalification des espaces publics et de dynamisation du centre-ville, notamment portée par le programme "Action Cœur de Ville". Lancé par l’État en 2018, ce dispositif vise à revitaliser les centres-villes de plusieurs centaines de communes en combinant rénovation urbaine, développement économique, amélioration de l’habitat et attractivité commerciale.



Une première phase de désamiantage

Les travaux ont officiellement démarré ce lundi, avec une opération spécifique de désamiantage de la structure existante, qui doit durer jusqu’au 18 juillet. Cette étape est indispensable pour garantir la sécurité avant la démolition du bâtiment, programmée à partir de la mi-septembre.

Une fois la structure détruite, une seconde phase débutera, dédiée à l’aménagement du site. L’espace accueillera une placette arborée et équipée, pensée pour répondre aux enjeux de confort urbain, de convivialité et de transition écologique. Le projet vise aussi à restaurer la vocation originelle du lieu, qui abritait autrefois un square au début du XXe siècle.



Un îlot de fraîcheur en plein cœur de ville

À travers ce chantier, la municipalité affirme plusieurs objectifs : créer un îlot de fraîcheur au cœur de Bastia, en réponse directe aux effets du changement climatique, mais aussi offrir un espace public accessible, intergénérationnel et propice à la détente.

Le réaménagement permettra également de rouvrir l’accès au cœur d’îlot aujourd’hui condamné, facilitant de futurs travaux d’entretien ou de valorisation. Une attention particulière sera portée à la mise en valeur du patrimoine existant, notamment une ancienne fontaine présente sur le site. Enfin, ce nouvel aménagement devrait contribuer à renforcer l’attractivité économique du secteur, en désenclavant plusieurs locaux commerciaux.

La livraison du chantier est prévue pour décembre 2025.