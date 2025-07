Le "Café Riche" de Bastia : Miroir d’une société bastiaise en mutation

"Ce n’'était plus le Café Riche du temps de sa grandeur... bien dommage", confiait un habitué sur une plateforme d’avis en ligne. D’autres parlaient d’un accueil chaleureux, de plats simples et abordables, mais reconnaissaient que l’âme du lieu, devenu au fil du temps snack et glacier, s’était peu à peu dissipée.





Placée en liquidation judiciaire en 2022, la société exploitante du Café Riche, qui était devenu SARL en 1983, a laissé alors place à une réflexion urbaine. La municipalité, propriétaire de la parcelle sur laquelle avait été édifié l'établissement, a décidé, en novembre 2024, de détruire la véranda pour restituer le square originel du début du XXe siècle. Un projet qui a divisé : certains saluant une ouverture de l’espace public, d’autres regrettant la disparition d’un pan entier de leur quotidien.



Un miroir de Bastia

L'histoire de Bastia retiendra néanmoins que le "Café Riche" fut un lieu de brassage social, de tensions parfois, de complicités souvent. En le traversant, on passait une sorte de seuil où se mêlaient les voix du passé, les visages de la ville et les secousses de son actualité. Il fut à la fois un thermomètre populaire et un baromètre politique.

On sait aussi que sa mémoire ne s’effacera pas avec la destruction imminente de la véranda qui l'a longtemps abrité. Elle vivra dans les récits des Bastiais, dans les photos d’archives, et dans le projet à même de redonner souffle à cet espace, non pas en l’effaçant, mais en le réinscrivant dans une autre temporalité.

Ainsi va le Bastia d'aujourd'hui, entre racines profondes et renaissances multiples.