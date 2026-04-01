Bastia disparait sous un épais nuage de brume

(Photos Gérard Baldocchi)
Il s'agit en fait d'un phénomène météo causé par l'association de différents éléments (conditions anticycloniques, air doux, température de la mer élevée) qui forment un véritable "couvercle" de brume, comme celui de l'heure.
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