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Bastia disparait sous un épais nuage de brume


La rédaction le Mercredi 8 Avril 2026 à 19:50

L'image n'est pas rare, mais elle est inhabituelle. Ici, on apprécie plus souvent a luna qui splende sopra Bastia ou le soleil qui se détache de l'archipel toscan. Terra vecchia et une partie de Ville-di-Pietrabugnu, noyées dans la brume et que l'on a du mal à situer, c'est presque du jamais vu. C'était, en fait, ce mercredi en début de soirée sur Bastia et à l'orée du Cap Corse.



Bastia disparait sous un épais nuage de brume
(Photos Gérard Baldocchi)

Il s'agit en fait d'un phénomène météo causé par l'association de différents éléments (conditions anticycloniques, air doux, température de la mer élevée) qui forment un véritable  "couvercle" de brume, comme celui de l'heure. 





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