(Photos Gérard Baldocchi)





Alors que des rassemblements ont eu lieu un peu partout en France, une trentaine de policiers se sont également réunis ce jeudi devant le commissariat de Bastia, à l’appel de l’intersyndicale Alliance, UNSA et Un1té. Au cœur de leur mobilisation : la revalorisation de l’indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP), une prime versée pour compenser les risques et contraintes du métier, qui n’aurait pas été revalorisée depuis 2019. « Il est temps que le gouvernement prenne conscience des difficultés que les policiers rencontrent, notamment physiques, parce qu’on peut être gravement blessé à tout moment », alerte Aurélie Siciliano, secrétaire départementale Alliance. « On réclame cette augmentation depuis des années, mais ça s’est accentué au mois de juin parce qu’il y a eu une augmentation salariale votée en faveur des commissaires de police », précise pour sa part Jean-Louis Vadella, secrétaire départemental Un1té. « On n’est pas dans la lutte des classes mais on ne peut pas augmenter les hauts fonctionnaires en laissant sur la touche ceux qui œuvrent au quotidien pour la sécurité publique et le service public. »







Les syndicats souhaitent que l’ISSP, actuellement fixée à 28,5 % du salaire brut, soit revalorisée à hauteur de 35 %. « Le ministre, suite au mouvement qu’on a pu faire un peu partout sur le territoire, nous a proposé une augmentation de 5 % mais c’est une proposition sur un calendrier indécent », martèle Jean-Louis Vadella. « Il nous propose 1 % au mois d’avril et 2 % les années suivantes. C’est vraiment se moquer de nous, surtout que cette proposition ne concerne que certaines catégories, et elle laisse sur la touche les personnels administratifs ou les policiers adjoints, alors que ce sont des collègues indispensables au bon fonctionnement des services depuis de nombreuses années. »







Le manque d’effectifs également dénoncé en Corse







Au-delà de la revalorisation de l’ISSP, les syndicats alertent également sur le manque de moyens humains dans les services de police en Corse. Une situation qu'ils estiment d'autant plus préoccupante en raison des contraintes liées à l'insularité, notamment pour obtenir des renforts depuis le continent. « On est à la merci des compagnies aériennes et maritimes que ce soit pour les déplacements ou pour les renforts. Quand il y a des débordements, on est obligé d’attendre des renforts extérieurs. On l’a vu lors d’anciennes manifestations, par exemple celles pour Yvan Colonna, on a été assez vite débordé », précise Germain Sermet, secrétaire départemental de l’UNSA. « On est aussi en manque d’OPJ [officiers de police judiciaire, ndlr] et on a beaucoup de dossiers en souffrance. »





Les représentants syndicaux évoquent également une hausse de la délinquance du quotidien, notamment en matière de trafic de stupéfiants et de sécurité routière. « On l’a vu pas plus tard que cette semaine, il y a encore eu des refus d’obtempérer. Il y a eu des véhicules percutés, des blessés… », poursuit Aurélie Siciliano. « La délinquance augmente mais les moyens n'augmentent pas. Depuis des mois, on demande la création d’un groupe de sécurité de proximité, mais il est impossible de le créer, alors que je pense que ça devient indispensable. » Selon Jean-Louis Vadella, « l’État ne prend pas en compte la délinquance en Corse ». « On a de plus en plus de saisies de stupéfiants lors de simples contrôles routiers, avec des sommes d’argent importantes. Il ne faut pas que la situation se dégrade davantage. On a aussi les unités et les filières judiciaires qui sont en difficulté et qui croulent sous les dossiers, la police aux frontières qui est en baisse d'effectifs… On a un réel besoin d’effectifs sur les deux départements de Corse. »

