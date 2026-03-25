Bastia : deux ans de prison après deux cambriolages, un vol de téléphone et des violences en garde à vue

L’affaire a débuté lors de l’intervention d’un équipage de Police secours appelé pour des constatations après un cambriolage dans un commerce. Les policiers ont rapidement exploité les images de vidéosurveillance et reconnu le suspect présumé, qu’ils avaient croisé à proximité des lieux. Comprenant qu’il avait été identifié, l’homme a tenté de prendre la fuite.
L’enquête, menée ensuite par la Division de la criminalité territoriale, a permis d’établir son implication dans un second cambriolage de commerce, ainsi que dans le vol d’un téléphone portable.
Selon la police, le mis en cause s’en est également pris au médecin qui l’examinait pendant sa garde à vue.
Déféré au parquet, il a été jugé en comparution immédiate pour l’ensemble de ces faits. Il a été condamné à deux ans de prison et incarcéré à la maison d’arrêt de Borgo.
L’enquête, menée ensuite par la Division de la criminalité territoriale, a permis d’établir son implication dans un second cambriolage de commerce, ainsi que dans le vol d’un téléphone portable.
Selon la police, le mis en cause s’en est également pris au médecin qui l’examinait pendant sa garde à vue.
Déféré au parquet, il a été jugé en comparution immédiate pour l’ensemble de ces faits. Il a été condamné à deux ans de prison et incarcéré à la maison d’arrêt de Borgo.
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