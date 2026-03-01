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5e Cross Duathlon du Pruneddu ce dimanche  23/03/2026

5e Cross Duathlon du Pruneddu ce dimanche
Ce dimanche 29 mars, le Sud Corse Triathlon organise sur le site du complexe sportif du Pruneddu à Porto-Vecchio, la cinquième édition de son Cross Duathlon. 
 
Cette épreuve se déroulera en deux temps avec dès 10 heures les épreuves réservées aux plus jeunes des catégories, des poussins aux minimes. A midi place sera laissée à la course des adultes, des cadets aux masters, que ce soit en individuel ou par équipes de deux. 
 
Des grands qui vont se mesurer sur 3 kilomètres de trail, 12 de VTT et de nouveau 1,5 kilomètre de trail.
 
Les inscriptions ont lieu sur sportimers.com  Pour de plus amples renseignements il est possible de contacter les organisateurs au 06 82 22 74 85.

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