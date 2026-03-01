Nume & Rick : une pièce de théâtre pour aborder les dangers du numérique

Pour l’autrice, le but était de montrer aux élèves le bon usage du numérique. « Le rectorat nous a donné comme point de départ le temps d’écran, et ensuite j’ai mis l’accent sur le fait de faire attention aux fake news, de ne pas donner d'informations personnelles… Je voulais plus orienter sur les dangers, notamment avec les comédiens qui incarnent les fake news ou une personne sur la toile qui se fait passer pour quelqu’un d’autre afin d’avoir des informations personnelles, et aussi parler du harcèlement et du cyberharcèlement qui sont vraiment de leur génération. On a aussi mis une partie en musique avec Lucas Antonelli. »





Du côté de l’Éducation nationale, une pièce de théâtre permet également de faire passer les messages autrement. « L’art a toujours été une manière de porter les choses en dérision, on le voit avec Molière, La Fontaine… C’est important que l'art permette de faire passer ces messages, et il faut se dire que les enfants ont besoin d'être sensibilisés dès le plus jeune âge, parce qu’ils ont accès, alors qu'ils n'y auraient pas droit, aux écrans ou aux réseaux sociaux », souligne Anne Chiardola.





Après 45 minutes de représentation, les élèves ont pu échanger avec les comédiens lors d’une session questions-réponses d’une quinzaine de minutes. « Le plateau ouvert, c'est aussi pour toutes les autres questions que cela va susciter et celles qu'on a du mal à se poser ou en tout cas qu'on n'ose pas poser dans le cadre de la classe classique. Là, on est un peu comme une classe en dehors et on peut poser des questions qui sont parfois plus ouvertes sur le monde. C'est important qu’ils échangent avec les artistes pour voir pourquoi ils ont choisi ce sujet, comment ils ont pu aborder la thématique », explique la DASEN.





D’autres représentations à destination des scolaires sont prévues dans quatre autres villes de Corse jusqu’au début du mois d’avril, ainsi que des représentations en fin de journée pour le grand public.





Les représentations de la pièce de théâtre Num & Rick



31 mars à 18h30 - Salle rouge, Porto-Vecchio



3 avril à 18h30 - Théâtre l’Empire, Ajaccio



7 avril à 18h30 - Salle de spectacle, Calvi



9 avril à 18h30 - Cinéma L’Alba, Corte



À partir de 8 ans. Gratuit sur réservation

