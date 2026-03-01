À Ajaccio, une masterclass pour apprendre aux lycéens à décrypter l’information

Au-delà de cette rencontre, l’événement s’inscrit dans une dynamique plus large. « C’est une semaine intense où, dans près de 80 établissements et pour quelque 8 000 élèves, on travaille cette matière de la presse et de l’information », souligne-t-il. Une initiative qui s’inscrit également dans le projet académique Scola 2030, centré sur l’esprit critique et la maîtrise des outils numériques.

Dans ce contexte de multiplication des sources, l’enjeu est clair : développer l’esprit critique des jeunes. « Nous sommes dans un monde saturé d’informations, nos jeunes sont submergés, notamment avec leur portable », observe le recteur. Face à ce flux constant, il insiste sur la nécessité de former « des jeunes actifs, qui s’interrogent et questionnent la manière dont l’information est fabriquée », afin d’en faire des « citoyens éclairés ».

Une génération entre réseaux sociaux et médias traditionnels



Du côté des élèves, cette prise de conscience est bien réelle. En terminale au lycée Laetitia Bonaparte, Lesia-Maria Bernadini décrit une relation active à l’information : « Avec les spécialités que j’ai, je suis obligée de m’informer, mais dans tous les cas, c’est une passion. » Elle alterne entre livres, revues et réseaux sociaux, tout en nuançant : « Il n’y a pas seulement de la désinformation. »

Même constat pour Stella-Maria Renucci, qui insiste sur la nécessité de croiser les sources. « C’est bien d’avoir différentes sources pour avoir une information la plus objective possible », explique-t-elle, tout en appelant à la vigilance face aux contenus diffusés en ligne. Journal télévisé, presse écrite et plateformes numériques composent ainsi un écosystème d’information hybride, caractéristique de sa génération.

Pour Paulu-Michele Bianchi, également en terminale, s’informer est avant tout une question d’ouverture. « C’est important de savoir ce qui nous entoure et même au-delà », explique-t-il. Comme beaucoup de jeunes, il suit l’actualité via les comptes officiels de médias sur les réseaux sociaux, sans pour autant délaisser la télévision.