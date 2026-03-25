La tempête "Deborah" arrive : vents violents attendus en Corse à partir de ce mercredi

(Chantal Portaz Biancarelli - @Chantal Portaz Photographie)
La tempête Deborah s’est formée dans le golfe de Gênes, sous l’effet d’une descente d’air froid venue du nord de l’Europe. Ce type de configuration est bien connu en Méditerranée : il favorise un creusement rapide des dépressions et des coups de vent marqués, notamment sur la Corse.
L’épisode doit se mettre en place dans la journée de mercredi, avec un pic d’intensité attendu entre mercredi soir et jeudi.
Jusqu’à 160 km/h sur le Cap Corse
Le principal danger concerne le vent. Les prévisions annoncent 130 à 160 km/h sur le Cap Corse et les reliefs exposés, 100 à 130 km/h sur une large partie du littoral et de l’intérieur. et des conditions plus modérées mais soutenues ailleurs sur l’île
Ces valeurs placent l’épisode dans la catégorie des coups de vent forts à très forts, fréquents en hiver mais toujours susceptibles de provoquer des dégâts localisés.
Le renforcement du vent devrait s’accompagner d’une dégradation rapide de l’état de la mer avec une forte houle sur les façades exposées des conditions difficiles dans les portsnet perturbations possibles du trafic maritime, notamment vers le continent
Les traversées pourraient être retardées ou annulées en fonction de l’évolution de la situation.
La tempête devrait rester active sur une période relativement courte, entre mercredi et jeudi.;Mais comme souvent avec les dépressions du golfe de Gênes, l’intensité réelle et la localisation précise des rafales les plus fortes peuvent encore évoluer.
L’épisode doit se mettre en place dans la journée de mercredi, avec un pic d’intensité attendu entre mercredi soir et jeudi.
Jusqu’à 160 km/h sur le Cap Corse
Le principal danger concerne le vent. Les prévisions annoncent 130 à 160 km/h sur le Cap Corse et les reliefs exposés, 100 à 130 km/h sur une large partie du littoral et de l’intérieur. et des conditions plus modérées mais soutenues ailleurs sur l’île
Ces valeurs placent l’épisode dans la catégorie des coups de vent forts à très forts, fréquents en hiver mais toujours susceptibles de provoquer des dégâts localisés.
Le renforcement du vent devrait s’accompagner d’une dégradation rapide de l’état de la mer avec une forte houle sur les façades exposées des conditions difficiles dans les portsnet perturbations possibles du trafic maritime, notamment vers le continent
Les traversées pourraient être retardées ou annulées en fonction de l’évolution de la situation.
La tempête devrait rester active sur une période relativement courte, entre mercredi et jeudi.;Mais comme souvent avec les dépressions du golfe de Gênes, l’intensité réelle et la localisation précise des rafales les plus fortes peuvent encore évoluer.
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