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Venzolasca : alcool, cocaïne et permis suspendu, un conducteur interpellé par les gendarmes


La rédaction le Mercredi 25 Mars 2026 à 08:06

Un automobiliste a été intercepté par les militaires de la brigade motorisée de Borgo lors d’une opération de contrôle ciblée sur les conduites addictives. Les faits se sont déroulés récemment sur la route territoriale 10, sur le territoire de la commune de Venzolasca où le comportement du conducteur a immédiatement attiré l’attention des militaires.



Venzolasca : alcool, cocaïne et permis suspendu, un conducteur interpellé par les gendarmes
Soumis aux vérifications, l’homme présentait un taux d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré, au-dessus du seuil autorisé. Le dépistage de stupéfiants s’est également révélé positif à la cocaïne.
Les gendarmes ont en outre constaté que l’intéressé circulait malgré une suspension administrative de son permis de conduire, en cours au moment du contrôle.

L’individu a été interpellé par les gendarmes. Il devra répondre de l’ensemble de ces infractions devant la justice.

« Ce type de comportement constitue un facteur majeur d’accidents sur les routes », rappelle la gendarmerie de Corse, qui indique poursuivre ses opérations de contrôle dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière.





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