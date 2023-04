Bastia à l’heure argentine avec la chanteuse Rosela Libertad

Née à Humberto Primo en Argentine, Rosela Libertad baigne très tôt dans la musique grâce à ses parents et dès 8 ans commence à se produire sur des scènes.Via FB, elle fait la connaissance du chanteur corse Stéphane Casalta qui est tout de suite conquis par la voix et l’interprétation de Rosela et ce qu’elle parvient à en dégager.Invitée en Corse par Stéphane, Rosela n’en repartira plus. De leur rencontre est née « Magicanima », un spectacle en plusieurs langues, une odyssée qui parcours les montagnes de Corse, les plaines de Santa Fe en passant par la Méditerranée. Rosela Libertad c’est avant tout une voix faite de sincérité et d’exigence, avec dans le cœur le respect de tout ce qui fait la tradition musicale de sa terre. Elle est aussi dans le même temps une artiste habitée par la curiosité et la quête permanente d’ailleurs, une inlassable exploratrice de sons et d’inspirations.Son répertoire reprend les classiques des plus grands argentins : Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui et tant d’autres qui à travers la fraicheur de son interprétation redeviennent des artistes du présent, à la fois intemporels et universels. Elle puise dans la musique de la llanura (milongas, estilos, zambas, valses, tangos) la base de son répertoire et l’essentiel de son inspiration. Et puis, trait d’union entre Argentine et Corse : le tango. Dans ce spectacle intitulée « Alegoría Argentina », avec ses chants et sa culture, elle incarne à la fois l’âme de l’Argentine et une soif d’ouverture vers les musiques du monde entier. La jeune argentine annonce aussi quelques belles surprises sur scène.