Bastia : Vincent Benedetti, histoire d'un personnage oublié

Sans y prêter attention, vous passez devant tous les jours en voiture. Près de la caserne des pompiers, juxtaposé à la clinique vétérinaire, un portail cassé laisse entrevoir un tombeau colossal, celui des Benedetti.Cette famille de notable bastiais est surtout connue au 19ème siècle pour l'un de ses membres, Vincent Benedetti.Né en 1817 à Bastia et mort à Paris en 1900, il commence sa carrière de consul au Caire en 1845 avant de devenir consul à Palerme en 1848. En 1861, il deviendra ambassadeur de France en Italie.Le personnage est surtout connu pour avoir été ambassadeur de France en Prusse. Il a notamment été l'acteur principal de négociations entre les deux pays et a tenu un rôle majeur dans la « dépêche d’Ems ». Évènement qui conduisit à la guerre franco-prussienne, perdue par la France.Si le comte a marqué le Second Empire, il reste toutefois méconnu de la plupart des bastiais. A Lupinu, personne ne dirait que derrière un portail cassé et un grand escalier recouvert de mauvaises herbes, se cache un tombeau de style néo-classique.Les descendants de la famille Benedetti se préoccupent de l'état du monument. Tous vivent à Paris depuis plusieurs générations. Il est devenu difficile pour eux d'entretenir cette imposante sépulture...Venue en pèlerinage sur la tombe de son arrière arrière grand-père Noëlle François explique : "Nous aimerions de l'aide de la municipalité pour faire classer ce lieu comme site historique. Nous n'arrivons plus à assumer l'entretien de cette sépulture. Il y a 20 ans nous avons refait la toiture, c'était très couteux."Pour sauver cet endroit la famille est prête à laisser l'endroit ouvert, à la disposition des Bastiais qui voudraient continuer à faire vivre la mémoire de leur ancêtre.Pour ce faire, les descendants ont prévu de rencontrer Philippe Peretti, adjoint à la mairie de Bastia délégué au patrimoine.Dans les propositions qui lui seront faites, la mise en place d'une plaque commémorative devant l'édifice, l'attribution du nom Benedetti au nouveau rond point qui fait face au monument et surtout la mise en valeur des grands escaliers menant à la chapelle.Le diplomate a laissé derrière lui un très bel héritage que l'on peut découvrir en ce moment au Musée de Bastia dans le cadre de l'exposition temporaire "Corsica Imperiale" qui se tient jusqu'au 20 décembre.Pour en savoir plus sur la vie de Vincent Benedetti la rédaction vous propose de cliquer ici.