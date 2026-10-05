Bastia Ville Digitale : une semaine pour explorer les usages du numérique

Bastia Ville Digitale revient pour une 16e édition du 12 au 17 octobre à l’Alb’Oru. Organisé par l’association Emaho, en partenariat avec la municipalité et la communauté d’agglomération de Bastia, l’événement entend sensibiliser les scolaires et le grand public aux usages du numérique, à ses opportunités comme à ses enjeux. Une ambition qui reste fidèle à celle qui a donné naissance à l’événement : rendre le numérique accessible au plus grand nombre, notamment aux publics qui en étaient alors les plus éloignés. « Il n’y avait rien qui se faisait sur le numérique en Corse à l’époque et rien à destination des populations qui en avaient le plus besoin, c’est-à-dire les quartiers prioritaires de la ville. C’est pour ça qu’on a commencé à proposer quelque chose pour les jeunes des quartiers prioritaires, mais aussi plus largement pour les habitants de Bastia en général », explique Élodie Poignet, chargée de développement et cheffe de mission au sein de l’association Emaho.





Une programmation pour différents publics





Cette année encore, les scolaires occupent une place centrale dans la programmation, avec plusieurs parcours conçus pour leur permettre de découvrir les usages du numérique. « On a d’abord un parcours sur l’éducation et l’information, où les jeunes vont créer un JT autour des fake news pour se rendre compte qu’ils ne doivent pas croire tout ce qu’ils voient », détaille Élodie Poignet. « On a aussi un parcours plus technique avec de la robotique, et un autre parcours sur la citoyenneté numérique et la culture. »



Pour le grand public, la programmation se veut davantage tournée vers la découverte des métiers et des possibilités offertes par le numérique. « La nouveauté cette année, c’est qu’on organise un café métiers le mercredi : l’idée est de donner des outils, notamment aux jeunes, pour qu’ils s’intéressent aux métiers du numérique. C’est un secteur qui a tellement évolué. Avant, il s’agissait de métiers très particuliers, mais maintenant, c'est transversal, et c'est important que les jeunes arrivent à prendre ça en main de façon sûre. Et le samedi, on a toujours la Lupinu Factory avec une vingtaine d’ateliers où on peut tester du gaming, de la robotique… »





L’intelligence artificielle au cœur des ateliers



Parmi les enjeux du numérique abordés cette année, l’intelligence artificielle tiendra une place centrale dans plusieurs ateliers. Elle sera notamment au cœur de la troisième édition des Rencontres de l’Esprit Critique autour du thème « IA de quoi douter ». Trois ateliers dédiés aux scolaires seront ainsi proposés : « Les métiers du futur : survivras-tu à l’IA ? » pour questionner les métiers de demain à l’heure de l’intelligence artificielle, « James Bond face à l’intelligence artificielle » pour apprendre à repérer les fake news et développer son esprit critique et « L’IA est-elle gentille ? » pour comprendre le fonctionnement des intelligences artificielles génératives, leurs capacités, mais aussi leurs biais et limites.





Pour les organisateurs, l’enjeu est avant tout de permettre aux jeunes de mieux comprendre les outils qu’ils utilisent déjà au quotidien. « On va faire des ateliers sur l'intelligence artificielle pour que les jeunes se rendent compte de ce que c’est », indique Élodie Poignet. « Ils ont tous un téléphone mais ce n'est pas évident de comprendre ce qu’est un algorithme, de comprendre les biais de l'IA… C’est important de comprendre que l’IA n'est ni intelligente ni artificielle, parce qu'elle est basée sur tout ce qu’on a créé, et c'est important d'avoir un esprit critique par rapport à l'utilisation de cet outil, pour avoir une utilisation sécurisée derrière. »





Pour consulter le programme

