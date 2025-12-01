Bastia - Un moment culturel vibrant avec "Dire(s) / Detti" samedi, place Claude-Papi

La Ville de Bastia et l'association Ville de Bastia , fidèle ambassadrice de la culture vivante, unissent une fois de plus leur talent pour offrir un événement inédit et immersif. Intitulé "Dire(s)/ Detti", ce rendez-vous promet de célébrer la richesse de la langue, de la parole et d‘ expressions corses, dans un cadre convivial accessible à tous. Marqué d'une parenthèse symbolique "(s)", le titre évoque les multiples façons de "dire" et de "donner" - lecture poétique, Slam, Chants, récitations… qui invitent à une réflexion ludique sur l'héritage linguistique insulaire.





La charmante Place Claude-Papi, au cœur du quartier de Lupinu, lieu emblématique, avec ses airs de village au milieu de la cité, deviendra le théâtre d'animations variées, mêlant littérature vivante, performances théâtrales, laboratoires linguistiques et échanges conviviaux. Imaginez : des lecteurs ressuscitent les textes qu’ils ont aimés, sous les étoiles naissantes, des auteurs qui donnent à entendre leurs créations, des œuvres nées lors des ateliers d'écriture en français et en corse pour petits et grands . Venez goûter les mots d’une île qui vibre au rythme de ses voix plurielles.







Organisé en partenariat étroit avec la Mairie de Bastia, qui met à disposition ses espaces publics et son soutien logistique, "Dire(s) Detti" sera l’occasion de mettre à l’honneur Pasquale Paoli et les lauréats du concours d’écriture qui se verront remettre leur prix par Mme M Laliman, présidente du jury et les représentants de la mairie





Musanostra, créée en 2008 pour promouvoir la littérature, l'art de la langue corse et le cinéma de qualité, apporte son expertise reconnue en matière d'événements accessibles et inclusifs. "Cet événement est une invitation à 'dire' notre npatrimoine, tout en créant de nouveaux liens intergénérationnels", explique une porte-parole de l'association. "À Lupinu, quartier dynamique, nous souhaitons que la parole circule librement, comme un écho à la vitalité de la littérature, comme un pont entre tradition et modernité, un clin d'œil à la vitalité culturelle de Bastia en ce cet automne 2025. Dans un quartier comme Lupinu, connu pour sa convivialité et ses initiatives citoyennes, "Dire(s) Dette" renforcera les liens communautaires tout en attirant les visiteurs curieux de découvrir la Corse autrement. En cas de mauvais temps, un plan B est prévu. Pour plus d'infos ou pour vous impliquer (bénévoles bienvenus !), contactez Musanostra au 0610931511 ou à musafestivals@gmail.com Suivez l'actualité sur musanostra.com ou sur l'agenda de Bastia





Le programme

16 heures : ouverture avec des lectures poétiques ; des auteurs locaux, dont des plumes émergentes soutenues par Musanostra, partageront extraits et improvisations sur des thèmes libres.

-17 heures : concours de lecture avec pour sujet Pasquale Paoli

- 17h30 : Remise des prix d’écriture et de lecture

-18 heures à19h30 : lectures Slam/chants

Verre de l’amitié

