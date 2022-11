Bastia : Un beau succès pour le challenge « Inchjo’stobre » 2022

Cet évènement est le fruit d’une collaboration entre la boutique de loisirs créatifs La P’tite Usine à Lupino et le service de l’Action culturelle de la Ville de Bastia.



L’objectif est de valoriser le talent des dessinateurs et illustrateurs amateurs et ouvrir à tous la pratique du dessin. Inchjo’stobre est une initiative de l’équipe de Laure et Cédric Gorvel, créateurs de la P’tite usine, une adaptation corse du concept américain Inktober. « Cela consiste en un défi lancé à tout un chacun de réaliser et diffuser sur Instagram un dessin par jour durant le mois d’octobre, sur différentes thématiques présentées sous la forme d’une liste de mots » souligne Delphine Ramos, directrice de l’Action Culturelle de la mairie de Bastia. « À l’issue des travaux et dessins recueillis en octobre, on organise jusqu’au 26 novembre à l’Alb’Oru, une exposition des différents artistes contributeurs » indique Cédric Gorvel.



Invité d’honneur de ce vernissage le vidéaste Jordan Molina, alias Tutodraw (2,2 Millions d’abonnés sur YouTube) qui a supervisé la création d’une fresque géante ce samedi à l’Alb’Oru.