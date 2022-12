Bastia : « Sumente » cultive l’esprit de Noël dans les EHPAD

« Nous sommes une association à but non lucratif et nous veillons au bien-être de nos résidents» souligne bien Mariette Bourdiec, présidente du Conseil d’Administration de La Sainte Famille. Cet EPHAD niché tout en haut du boulevard Giraud à Bastia fête ses 50 ans. « Nous accueillons 35 résidents » ajoute Graziella Carpina, la directrice qui se réjouissait de ce beau concert de ce vendredi en ses lieux. « Nous sommes venus dans un souci de partage, de fraternité, de convivialité, apporter un peu de chaleur et de bonheur à nos anciens, de magie de Noël » explique Dumè Ricoveri, auteure, compositrice du groupe Sumente créé il y a 22 ans au cœur des quartiers sud de Bastia, à Montesoro.Au programme de cet après-midi, des chants traditionnels de Noël traduits en Corse et des compositions. « Sumente veut promouvoir le chant traditionnel polyphonique et sacré corse par des enfants, ados et adultes » souligne Serge Boutelet à l’origine du groupe avec sa femme Dumè Ricoveri. « Au départ nous étions un groupe d’amis et on chantait pour le plaisir. On a eu ensuite l’idée de créer une école de chant pour tous. Aujourd’hui en formation réduite, avec ma femme et un guitariste nous participons aussi à des échanges culturels avec d'autres régions ou pays et associations. Avec nos élèves on se produit souvent lors de manifestations culturelles, de concerts, de soirées ».Si l’association fait partie intégrante du paysage musical insulaire, elle le doit au dynamisme de ses créateurs. « Aujourd’hui on ne court plus à droite ou à gauche pour quémander des subventions qui sont toujours très difficiles à avoir. On préfère être indépendant. En cette année 2022 pour faire vivre notre association on a enchaîné une trentaine de concerts en Corse mais aussi sur le continent et en Suisse. On y vend quelques CD. Pour 2023, avec Dumè on a déjà en projet des concerts en Alsace et en Suisse. Si dans le cadre de nos visites, gratuites, dans les EHPADs à l’occasion des fêtes de Noël on puise dans le traditionnel, lors de nos concerts on privilégie nos propres compositions ».Mardi 20 décembre, Sumente rendra visite aux résidents de Notre Dame à Bastia puis le jeudi 22 à l’EHPAD St André à Biguglia… Le groupe y sèmera de nouveau l’esprit et la magie de Noël.