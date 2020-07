Bastia : « Si stà bè in Piazza » ce jeudi 16 juillet, place Saint-Nicolas

«L’office a mis en place voilà quelques semaines toute une série d’actions pour soutenir les acteurs économiques de la région » explique Véronique Calendini, la directrice de l’Office. Thème de la campagne : «Ensemble vivons un bel été…si stà bè ind’è noi ». Celle-ci est notamment déployée sur les réseaux sociaux et vise à soutenir et accompagner au mieux les socioprofessionnels, à participer à la relance de l’économie locale et à inciter les résidents à découvrir ou redécouvrir la destination.Outre les différents concours, dotés de cadeaux, organisés sur les réseaux sociaux, des actions aussi in situ.Ainsi ce jeudi 16 juillet, place Saint Nicolas, de 17 heures à 21h30 « Si stà bè in Piazza » : un showroom éphémère réunissant une quinzaine de créateurs insulaires* : mode, accessoires, bijoux, design et bien-être, et des concerts d’artistes insulaires sur le kiosque à musique fraîchement rénové. «Cette programmation a été rendue possible grâce à la participation des cafetiers et restaurateurs** de la Place Saint Nicolas qui ont souhaité soutenir l’Office de Tourisme dans sa démarche de redynamisation du lieu, en s’associant à nos évènements et en y adhérant de manière massive » précise la dynamique directrice. Une manifestation qui a obtenu l’autorisation de la préfecture et de la mairie de Bastia.«Bien entendu nous nous sommes engagés à respecter les gestes barrière» précise Véronique Calendini. «Il y aura un sens de circulation, du gel au stand des créateurs qui porteront des masques. Des agents de la sécurité veilleront aussi à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement de plus de 10 personnes. Par ailleurs, les cafetiers ont obtenu l’autorisation d’agrandir leur terrasse pour arriver au niveau du kiosque où aura lieu le concert. Les groupes seront sous le kiosque. Une symbolique, car c’est le retour des concerts sous ce kiosque rénové. Avec cet évènement, notre festival Creazione ne pouvant avoir lieu cette année, on souhaite donner de la visibilité à nos créateurs et des retombées économiques à notre région. Tout est gratuit, tout est pris en charge par l’Office et les cafetiers de la place. Cette manifestation, toujours en partenariat avec les restaurateurs et cafetiers de la place, sera renouvelée le 6 août, et le 30 juillet, un concert avec sous le kiosque Thomas Bronzini et ses musiciens et en première partie le groupe Soul Revenge».Enfin, durant les mois de juillet et août, chaque vendredi soir, l’Office de Tourisme proposera une animation musicale sur les rooftops des hôtels partenaires (une quinzaine) de la campagne « Ensemble vivons un bel été…#Si stà bè ind’è noi ».Ce vendredi l’animation sera offerte aux soignants au Lido de La Marana.Un rappel aussi des opérations «Les Légendines» et «Bastia in Cantu» qui permettent de découvrir ou redécouvrir Bastia et sa région***. A nous tous de jouer le jeu de la solidarité pour le redémarrage de notre économie.*Showroom des Créateurs « By Creazione »Place Saint Nicolas – Bastia17 heures - 21h30Acquadila, Atelier Couture , Atelier d'Anna Dea, Arega - BELLA TCHIX, Callysthé, DI NINA, Germès Isula Parfums, Jo's, Karma Koma, Kitsouné,Line Lainé, NIKOU, Piatoni Tocca A Tocca Tocca**Café Albert 1er, Boissonnerie de La Place, Café de la Paix, Café de la Place, Café des Palmiers, Cap Corse Mattei, Pizzeria le Conti, L'essentiel, Brasserie l’Impérial, Au Palais Des Glaces, Le Pub Concorde, Simple & Chic.Concert kiosque à musique19 heures The Good Guys - Music21 heures El Diablo***Pour plus d’informations : www.bastia-tourisme.corsica