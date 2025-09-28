Bastia - Qui a vu Alain ?

La famille de Clémence Alain, 68 ans, signale sa disparition. Selon ses proches, il a embarqué jeudi dernier à Marseille, comme l’ont confirmé les caméras consultées avec la gendarmerie, à destination de Bastia où il devait arriver vendredi matin. Depuis, aucune nouvelle n’a été donnée. « Le temps est long », confient ses proches, qui lancent un appel à toute personne susceptible de fournir des informations.
-
Rugby régional - Un week-end de bonne facture pour les clubs corses
-
Football - La Coupe ne sourit pas aux clubs du Grand Sud
-
Bastia - Le MCD de François Tatti appelle à l'union de l'opposition municipale
-
Running - Lesia Manenti et Axel Mondain champions de Corse du 5 km
-
Sartene - Le jour où le cancer a changé la vie de Nicolas de Peretti